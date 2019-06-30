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4練習生榮登《PRODUCE X 101》黑馬　全都有一個共通點

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文／Ms.哭包

韓國電視台Mnet製作的選秀節目《PRODUCE X 101》，自53日開播以來，累積超高討論度，想必大家心中也有固定PICK了。節目日前播至第9集，練習生人數從最初的101名，淘汰剩30名。練習生名次，有的大起大落，像是人氣超高的金旻奎一口氣跌了7個名次到第10名，跌破眾人眼鏡；有的則緊守在上位圈，如金宇碩穩穩坐在冠軍寶座。

韓國媒體《joynews24》整理出本季4大黑馬，每集排名只升不降，甚至有人一口氣上升50名！未來是否能進入出道組，值得期待。這4位中有大家的PICK嗎？

1.李鎭赫

圖片及每週排名來源：produce-x-101 官網

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男團UP10TION出身的李鎮赫，最初名次在38名，相較同團一起出賽的金宇碩並不突出。在第4集的小組競賽，擔任〈BOSS〉組的CENTER，展現穩定的Rap實力與台風，讓他名次上升至25名。隨後在定位競賽時選擇新出現的X類別，饒舌、舞蹈均要自行創作的〈Turtle Ship〉。因其他5位組員表明沒有饒舌經驗，他便一肩扛起整組的重擔，除了耐心的教導成員們饒舌技巧外，編舞也是他獨自完成。

努力是能被看見的！李鎮赫透過〈Turtle Ship〉拿下組內第1名外，也是X類別的第1名，因此獲得加倍的獎勵。托30萬獎勵票的福，他在第2次排名儀式一口氣登上第2名，讓所有練習生都拍手叫好。另外，他與有「小海南」之稱的李津宇，如父子般的互動讓粉絲們看得津津樂道。按照目前排名走向，小編認為李鎮赫是極有機會出道的練習生！

2.韓勝宇

圖片及每週排名來源：produce-x-101 官網

這季比賽中，提到印象深刻的高音擔當，韓勝宇絕對是其中之一！他透過兩次競賽舞台〈BOSS〉及〈Me After You〉，展現俐落的高音，名次也從最開始的39名，一路飆升至第9名。其中，〈Me After You〉舞台讓他的好聲音展露無遺，拿下組內第1名。但有個反轉的事實是，他在原屬的團體VICTON，居然是擔任Rapper...

此外，韓勝宇有天生的領導氣質，不僅在VICTON中是隊長，在節目中分組選隊長時，組員們也都直接看向他，希望他能當隊長。而在「解憂茶館」的片段，他誠懇地說出「我不太會訴說困擾比較會傾聽」，讓人覺得「天阿～這人也太溫暖！」韓勝宇的好個性，讓許多練習生相當依賴他。特別是他和孫東杓互動時，總流露出滿滿父愛，因此獲得「孫東杓爸爸」的稱號。小編認為他是出道組不可或缺的好聲音！

3.曹承衍

圖片及每週排名來源：produce-x-101 官網

曹承衍是男團UNIQ出身，同時參加過饒舌競賽節目《Show Me The Money》，歌唱、饒舌、舞蹈實力相當平均，不容小覷！在〈Love Shot〉表演擔任主唱，嘹亮的音色令人印象深刻外，深Ｖ西裝服配上撩人舞蹈，相當性感。接著在〈Tell Me Yes Or No〉展現饒舌，有句「我的～(내 거~)」是該舞台的Killing Part，讓導師們和觀眾都爆出尖叫！

他活潑又調皮的個性，在練習生間獲得「人間維他命」稱號，所到之處都充滿笑聲，也有讓緊張的氣氛瞬間緩和的魅力。而曹承衍的名次從最初的67名，一路上升至17名，最後是否能進入出道組，值得拭目以待！（小編個人滿希望他能出道）

4.李翰潔

圖片及每週排名來源：produce-x-101 官網

節目開播列在第41名的李翰潔，最新一集的排名儀式中上升到第15名！透過〈Love Shot〉舞台擄獲不少少女心，首次擔任CENTER的〈Finesse〉表演，優秀的舞蹈實力更讓他獲得組內第1名。他給人的第一印象是有著深邃五官、洞穴般低音的帥哥，卻以純真、愛好和平的個性吸引了大批粉絲。

而在被日本網友稱做「吉澤亮失散的兄弟」後爆紅，他的身世與經歷也隨之曝光。李翰潔透露自己出生就被父母拋棄，7歲以前都是在孤兒院長大，小時候不知親人為何物，但卻有著樂觀的個性。2017年他曾以樂團IM66出道，也參加過選秀節目《The Unit》，但可惜都不太順利。這次挑戰再出道，希望能有好結果！

PRODUCE X 101》預計播出12集，目前已來到第9集，最新將展開新一輪的主題競賽。究竟最終進入出道組的是哪11位呢？讓我們一起期待吧～

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Produce X 101, 李鎭赫, 韓勝宇, 曹承衍, 李翰潔, 日韓風

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