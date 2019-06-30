宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓宋慧喬、宋仲基27日證實向法院申請離婚調解，爾後，韓媒獨家曝光，夫妻倆雖有共識離婚，但率先提出調解的那一方是宋仲基。據專業人士分析，通常先提出「離婚調解」的那一方，都是受害者較多，對此，《TVCHOSUN》訪問到最初獨家報導宋宋夫妻決裂的記者，對方證實，夫妻不合的傳聞傳很久了，宋慧喬原本拍完《男朋友》後準備懷孕，卻又在某瞬間繼續安排下部作品，令人匪夷所思。

▲《TVCHOSUN》29日訪問到獨家報導宋宋夫妻決裂的申姓記者。（圖／翻攝自TVCHOSUN）



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《TVCHOSUN》29日訪問到獨家報導宋宋夫妻決裂的申姓記者，該名記者坦言，當初得知宋仲基透過代理人申請離婚調解時，男方的代理人曾向他要求「報導可不可以晚點出」，待宋仲基將手續辦好，代理人才親自打給他承認提交資料，該則報導震驚大眾，所有人都驚呼「根本沒想過宋宋CP感情不好」。

▲▼宋慧喬原本拍完《男朋友》準備懷孕，過沒多久卻又打算接下一部作品，取消懷孕計畫。（圖／翻攝自TVCHOSUN）



申姓記者透露，「（夫妻不和）傳聞其實傳很久了，真正在演藝圈傳出謠言時，正是《男朋友》拍完後，不是因為朴寶劍，宋慧喬身旁的人透露『拍完這部戲後，開始要準備懷孕了』。」若宋慧喬準備懷孕的話，將會2、3年無法演戲，怎料，沒多久後，宋慧喬又傳出不打算懷孕了，預計接拍下一部作品。

宋慧喬突然停止懷孕計畫，申姓記者表示，當時就有一些傳聞傳出「兩人是不是關係不好」，後來又爆出她沒戴戒指等報導，兩個傳聞時機點差不多。記者原本以為是假消息，後來循線查證，才發現夫妻倆早已搬離新婚豪宅，最後證實宋宋CP婚變。

▲宋慧喬、宋仲基離婚因素傳得滿天飛，但真正原因只有本人知道。（圖／翻攝自IG）



《TVCHOSUN》繼續追問知道宋仲基、宋慧喬離婚的原因嗎？申姓記者卻沉默一會兒才回答「不知道，還沒查到那個部分。」申記者解釋：「如果知道了一些不能報導的內容，反而會有不必要的壓力。」意指宋宋夫妻真正離婚的原因，只有本人知道。

事實上，宋仲基、宋慧喬離婚一事，中、韓輿論風向大不同，宋仲基為率先申請離婚調解的一方，連精神賠償費都不要求，韓網友認定他是被害者，但另一方面，他在微博輿論裡，被視為做賊喊抓賊的那一方，由於宋慧喬至今都是官方回應，宋仲基聲明卻大不同，加上沒有告知女方離婚，遭指做事沒擔當，男、女方在各國有著不同評價。