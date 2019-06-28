快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓宋宋CP宋仲基、宋慧喬27日提出離婚調解，兩人婚姻破碎原因仍是一團謎，直到韓媒《Channel A》28日晚間獨家公開背後原因，宋仲基才是提出離婚的那一方，資料交出去的前一刻，他都沒有告知女方，並要求希望快點解決離婚程序，連撫慰金都沒有要求，狠下心決定斷開兩人的婚姻。

▲韓媒證實，宋仲基瞞著宋慧喬提出離婚。（圖／翻攝自《Channel A》）



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韓媒《Channel A》28日晚間報導，宋仲基、宋慧喬夫妻倆提出離婚調解並沒有與對方商議，宋仲基率先透過代理人向首爾家庭法院提出「離婚調解申請」，直到1天過後，法定代理人才公開資料，宋慧喬等同於被告知離婚。

▲▼宋仲基提出離婚帶有警告意味。（圖／翻攝自《Channel A》）



宋仲基方相關人士分析，宋仲基希望圓滿解決離婚程序，他提出離婚調解，這樣的做法含著警告宋慧喬的意味，「如果妳散布離婚背景等謊言，我也可以公開一切」類似意圖。據悉，他連贍養費都沒有要求，只希望快點離一離，兩人的離婚程序最快在1個月後有結果。

宋仲基決裂宋慧喬其實有跡可循，宋爸過去將大田老家裝潢成「宋仲基博物館」，供給許多喜愛兒子的粉絲參觀，該房子掛滿了各種廣告、戲劇海報等，沒想到，就在宋宋CP婚變後，「宋仲基博物館」裡只有《軍艦島》、《阿斯達年代記》等畫報，卻沒見到他的經典作品《太陽的後裔》，疑似是為了切割宋慧喬，將有關女方的所有照片撤下。

宋仲基和宋慧喬27日透過法定代理人提出離婚調解，男方證實「比起追究過錯，只希望圓滿解決」，女方則是回應「彼此個性不合」，兩人分開的說法有出入，且謠言滿天飛，令外界看得目煞煞。