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全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！韓網嚇壞：遇到宋仲基、宋慧喬大事

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星全美善曾出演多部夯劇，《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》等戲劇，她都有參一角，演藝事業一帆風順，她卻在29日輕生身亡，沒有留下遺書。令人感到詫異的是，她與2年前車禍身亡的男星金柱赫都曾出演《請回答1988》，且兩人死亡日期都恰好碰上宋仲基、宋慧喬人生大事，2點巧合令大批網友直呼邪門。

▲▼全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！　韓網嚇壞：都遇上宋仲基、宋慧喬大事。（圖／CFP、翻攝自tvN）

▲全美善、金柱赫都有演《請回答1988》。（圖／翻攝自tvN）

男星金柱赫2017年10月30日因車子失控撞上路邊，頭部受到嚴重撞擊、當場身亡，留下許多優秀作品，突如其來的噩耗嚇壞各界。他曾出演《請回答1988》，飾演長大後的崔澤，當時女星全美善則是飾演長大後的寶拉，金柱赫離世時，她紅著眼睛赴靈堂致意，沒想到，2年後全美善也傳出死訊。

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▲▼全美善、金柱赫身亡2點邪門巧合！　韓網嚇壞：都遇上宋仲基、宋慧喬大事。（圖／CFP、翻攝自tvN）

▲▼全美善、金柱赫身亡日期都與宋仲基、宋慧喬人生大事接近。（圖／CFP、翻攝自韓網）

▲宋仲基、宋慧喬27日宣布婚姻不到2年告吹。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）

金柱赫死亡日期為2017年10月30日，隔天（10月31日）便是宋仲基、宋慧喬的世紀婚禮，3人的好友車太鉉當時還頂著憔悴的神情出席婚禮；未料，宋仲基、宋慧喬2年後爆出離婚，隔了3天，全美善便在飯店輕生身亡。

全美善、金柱赫都出演過《請回答1988》，死亡日期都碰上宋仲基、宋慧喬人生大事，2點邪門巧合在韓網瘋傳，令人不勝唏噓。

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