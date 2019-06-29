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宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

記者吳睿慈／綜合報導

「模範夫妻」宋仲基、宋慧喬27日證實向法院申請離婚調解，據韓媒報導，宋仲基才是提出申請的那一方，女方等同於被知道離婚，兩人關係決裂。對此，不少韓媒挖出兩人分開的時間點，有一說是去年9月，另一說是今年2、3月，但微博28日晚間瘋傳一張宋慧喬與宋仲基私下的合照，該網友表示照片來源是從宋仲基爸爸，兩人疑似到去年9月生日都還有一起慶祝，交惡時間點應為今年。

▲▼宋仲基、宋慧喬去年9月還在一起。（圖／翻攝自鳳凰娛樂微博、韓網）

▲宋仲基、宋慧喬去年9月還在一起。（圖／翻攝自鳳凰娛樂微博）

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▲微博表示，照片來源是宋爸手機照片。（圖／翻攝自鳳凰娛樂微博）

▲微博網友表示，照片來源是宋爸手機照片。（圖／翻攝自鳳凰娛樂微博）

據微博上流出的照片，宋仲基2018年9月生日時，與老婆宋慧喬回到大田家鄉慶生，兩人還拍下一張自拍合照，女方拿起紅酒露出笑容，看起來感情依舊甜蜜，且她頂著一頭短髮，與《男朋友》裡的造型一樣，應是正在趕拍戲劇，曝光該合照的網友透露，這張照片是宋爸手機裡的照片，代表兩人去年9月都還在一起。

▲▼宋仲基、宋慧喬去年9月還在一起！　「慶生私下合照」流出⋯宋爸（圖／翻攝自鳳凰娛樂微博、韓網）

▲宋爸11月還在幫宋慧喬宣傳新戲，代表當時宋仲基、宋慧喬關係應還沒交惡。（圖／翻攝自韓網）

不僅如此，宋爸11月曾傳訊息給親友，「我家漂亮的兒媳婦與朴寶劍所主演的戲劇《男朋友》，將在28日晚上9點半於tvN開播。」宋爸詳細解釋，這是宋慧喬自結婚後首部作品，希望大家支持並多多應援，「這是一個公公的心意，希望我家媳婦的戲劇成功，成為全世界受到喜愛的演員。」語氣裡充滿呵護，由此推測，夫妻關係直到11月底應該都沒有異樣。

不過，宋宋夫妻關係決裂已成事實，韓媒28日更爆出第一手內幕消息，離婚調解是由宋仲基主動提出，且他不要求贍養費，只想快點圓滿解決離婚成程序，此舉相關人士分析，帶有警告宋慧喬的意味，離婚協議最快1個月後會有結果。

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