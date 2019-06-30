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男歌手酸：身材這樣是想退歌壇？鐵肺女王鏟肉「身材小2號」⋯成果驚呆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「鐵肺歌后」Ailee以瞬間爆發力十足的歌喉受到矚目，但她出道以來身材忽胖忽瘦，從S曲線身材胖到踵一圈，甚至曾有男歌手酸她「身材這樣是要提早隱退嗎？」暴肥話題時時緊跟在身後，令她備感壓力。她近來成功鏟肉，30日下午現身電視台錄製節目，目測體型整整小了2個SIZE，立刻登上話題討論。

▲▼▲▼Ailee半年瘦回S火辣曲線　「無修圖真實身材曝光」萬人驚呆（圖／翻攝自Ailee IG、CFP、MBC）

▲Ailee於30日現身電視台錄影，瘦身有成。（圖／翻攝自Newsen）

Ailee為了推出新專輯《BUTTERFLY》展開嚴厲減肥計劃，30日下午現身電視台錄製節目，果然瘦身效果有成，她穿著短版的紅色格子露肚裝、白色短褲，秀出纖細的腰線，身材看起來比過去小了2個SIZE。

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▲▼▲▼Ailee半年瘦回S火辣曲線　「無修圖真實身材曝光」萬人驚呆（圖／翻攝自Ailee IG、CFP、MBC）

▲▼Ailee過去身材較圓潤，直到去年底努力運動瘦回來。（圖／翻攝自Ailee IG、CFP）

▲▼Ailee過去身材較圓潤，直到去年底努力運動瘦回來。（圖／翻攝自Ailee IG、CFP）

事實上，Ailee在5月曾出演談話性節目《Video Star》，首次揭開身材忽胖忽瘦的原因，由於行程過度忙碌，她每天的第一餐都是餓到晚上才吃，為了填滿飢餓的感覺，每次都會吃太多，長久下來胖了不少。但她不想在乎外界眼光，希望靠著有實力的歌喉受到肯定，直到某一天，一位男歌手看到她竟諷刺：「妳身材這樣該如何是好，是想要提早隱退嗎？」才讓她發現演藝圈的殘酷，就算實力再好，外貌依舊是人們判定的標準。

▲▼▲▼Ailee半年瘦回S火辣曲線　「無修圖真實身材曝光」萬人驚呆（圖／翻攝自Ailee IG、CFP、MBC）

▲Ailee曾被男歌手酸「身材這樣是想退出歌壇嗎」。（圖／翻攝自MBC）

Ailee出道以來，身材一直是被討論的焦點，2014年以《Don't Touch Me》回歸時，不只歌曲令人印象深刻，纖細許多的身材也被稱「以女神外貌回歸」，當時她每天只攝取500大卡的熱量並大量運動，一個月就減了10公斤。然而，最瘦的時期也是她最憂鬱的時候，她曾難過透露瘦下來後音域也改變了，令她非常沮喪，現在的她希望維持在最佳體重，盡量不在意外界的負面批評。

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