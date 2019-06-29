全美善死前20分鐘打給爸爸⋯　「留下國小兒子」上吊身亡

記者吳睿慈／綜合報導

南韓48歲女星全美善曾演過《擁抱太陽的月亮》、《請回答1988》、《雲畫的月光》等知名戲劇，29日卻在上午11點45分（約台灣時間12點45分）陳屍在飯店浴室，由於她下午2點（台灣時間3點）還有一場話劇演出，令人無法理解為何做出極端選擇，死因疑點重重。對此，警方稍早調出監視器畫面，證實沒有人入侵房間裡，她被斷定死因是上吊自殺。

▲全美善身亡消息震驚各界。（圖／CFP）



警方稍早公布調查內容，全美善房外的監視器沒有拍到任何人入內，她約在29日凌晨1點（台灣時間凌晨2點）入住該飯店，1點40分打給爸爸，死亡被推測為2點左右。據報導，她近來為了家庭問題煩心，親友剛有人過世，媽媽也重病躺在床上，疑似是患上憂鬱，才會選擇走上絕路。

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▲全美善死前20分鐘打給爸爸，留下國小兒子 。（圖／CFP）



全美善2006年嫁給小1歲的朴姓導演，兩人婚後育有一子，小孩現在年齡應為國小生。而她29日上午被發現陳屍在浴室，消防員到場判定已無呼吸心跳，送醫後仍能無法挽回憾事，現場沒有留下遺書，死前20分鐘打給爸爸的電話成了最後訊息。

全美善每年都一定會推出新作品，每每談論到工作和對演技的看法時總是展現熱忱，在他人眼中甚至還被稱作「工作狂」，2015年就拍攝了《偉大的故事－入試的定石》、《Who Are You－學校2015》、《歸來的黃金福》、《請回答1988》共4部電視劇，對於演藝事業非常拼命，如今卻在話劇表演當天傳出自殺消息，且她本月29、30日都有演出，如今證實自殺身亡令許多人相當惋惜。

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