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全美善靈堂哭成一片！　宋康昊、奉俊昊、廉晶雅急奔現場⋯影壇大咖到齊

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星全美善29日在飯店自殺身亡，享年48歲。她生前出演過多部戲劇，與許多大咖演員合作，結交許多演藝圈好友，她的靈堂30日上午11點正式設靈，宋康昊、奉俊昊、尹世雅、廉晶雅等人拖著沈重步伐，一一到齊致意，現場氣氛哀戚。

▲全美善。（圖／CFP）

▲▼全美善家屬30日為她設靈，宋康昊、奉俊昊急奔現場。（圖／CFP）

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▲▼ 全美善靈堂哭成一片！　宋康昊、奉俊昊、廉晶雅急奔現場⋯影壇大咖到齊（圖／翻攝自韓網、CFP）▲▼ 全美善靈堂哭成一片！　宋康昊、奉俊昊、廉晶雅急奔現場⋯影壇大咖到齊（圖／翻攝自韓網、CFP）

全美善的靈堂30日上午11點設於首爾峨山病院殯儀館，宋康昊、奉俊昊、尹世雅、廉晶雅、金東旭、尹施允、鄭裕美等人曾與她合作作品，臉上表情哀痛，紅著眼眶到場送她最後一程，靈堂裡不時傳出悲傷哭聲，令人不捨。其中，導演奉俊昊曾在2003年與她合作電影，他沉痛表示：「沒有實感（她離開了）。」而5天前才一起出席電影活動的宋康昊則是急奔靈堂，同樣無法相信她已去世的消息。

▲▼ 全美善靈堂哭成一片！　宋康昊、奉俊昊、廉晶雅急奔現場⋯影壇大咖到齊（圖／翻攝自韓網、CFP）

▲▼曾與全美善合作過的尹施允、廉晶雅、尹世雅都紅著眼眶到場。（圖／翻攝自韓網）

▲▼ 全美善靈堂哭成一片！　宋康昊、奉俊昊、廉晶雅急奔現場⋯影壇大咖到齊（圖／翻攝自韓網、CFP）

另外，男演員金權剛與她合作完戲劇《會讀心術的那小子》，得知全美善死訊後，他30日在IG上貼出兩人的合照，沉痛PO文：「能和前輩一起演戲，是我的榮幸。」全美善的出殯儀式預計在7月2日清晨5點半舉行。

▲▼ 金權哀悼「媽媽」全美善。（圖／翻攝自IG）

▲金權哀悼「媽媽」全美善。（圖／翻攝自IG）

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全美善, 宋康昊, 奉俊昊, 尹世雅, 廉晶雅

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