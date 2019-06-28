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速水茂虎道讚釋迦：高級！　難忘美食「秘密來台旅遊」

記者吳睿慈／綜合報導

日本男神速水茂虎道以精湛廚藝與帥氣外型聞名，他28日受邀出席宣傳2019台灣美食展，先以台語向大家問好，表示很開心再次受邀來品嚐台灣美食。場上，他進行「台灣特色食材大考驗」的挑戰，藉由觸覺、嗅覺和味覺的三感體驗，提到在日本很少見到釋迦，首次品嚐覺得有「高級」食材的味道，大讚台灣隨時都有美食可吃，至今對吃過的料理念念不忘，曾秘密訪台旅遊。

▲速水茂虎道難忘台灣美食，去年曾秘密訪台。（圖／財團法人台灣觀光協會提供）

▲速水茂虎道難忘台灣美食，去年曾秘密訪台。（圖／財團法人台灣觀光協會提供）

速水茂虎道擅長下廚，很喜歡逛各地市場發掘在地食材，並尋找料理靈感，他趁著此次訪台行程，逛遍大稻埕和濱江市場，看見許多新鮮的特色蔬果魚肉，令他感到很興奮，希望推薦更多日本旅客親自來台體驗美食，主持人也力邀速水來台灣開美食節目。

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▲▼ 速水茂虎道。（圖／財團法人台灣觀光協會提供）

▲▼速水茂虎道現場看到許多特別的水果。（圖／財團法人台灣觀光協會提供）

▲▼ 速水茂虎道。（圖／財團法人台灣觀光協會提供）

身為美食展宣傳大使，速水在現場進行「台灣特色食材大考驗」的挑戰，藉由觸覺、嗅覺和味覺的三感體驗，猜是何種台灣當季食材並現場品嚐。他提到在日本很少見到釋迦，首次品嚐覺得有「高級」食材的味道，而昨天在大稻埕街上看到愛玉子感到特別好奇，他現場試吃到檸檬愛玉，稱讚「是道『優雅』的甜品」，至於水蓮，更是他此行來台在濱江市場初次發現的蔬菜，現場出主意想試試看用薄肉片包水蓮後油炸，讓大家直呼想吃吃看。而他此趟訪台為宣傳7月的美食展，屆時他也一同到場與粉絲同歡。

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