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全美善死因有疑點！　演出前2hrs陳屍浴室「由重案組調查」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓48歲女星全美善曾演過《擁抱太陽的月亮》、《請回答1988》、《雲畫的月光》等知名戲劇，是劇迷間非常熟悉的演員，怎料，她29日上午11點45分左右，被發現臥倒在飯店房間的浴室裡，但死因疑點重重，據悉，她下午2點便有話劇演出，且事出突然，許多韓媒不敢證實她的死訊，稍早警方更證實，「她是自己一個人來的，並沒有跟話劇工作人員一起。」

▲全美善29日被發現陳屍於全州某飯店內。（圖／翻攝自《偉大的誘惑者》官網）

▲全美善29日被發現陳屍於全州某飯店內。（圖／翻攝自《偉大的誘惑者》官網）

全美善29日在位於全州的某間飯店被發現倒臥在浴室裡，消防員11點43分左右抵達現場，「發現她時已經沒有呼吸、沒有心跳、沒有意識的狀態，是無意識的狀態。」爾後，警方證實她的死訊，但奇怪的是，她2點有話劇演出，入宿飯店卻不是跟話劇的工作人員一起。

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▲▼全美善下午2點還有話劇演出。（圖／翻攝自韓網）

▲全美善下午2點還有話劇演出。（圖／翻攝自官網）

警方初步判斷，全美善死亡原因排除是他殺，但目前全案已經轉由重案組調查。由於全美善死訊太過突然，經紀公司緊急出面回應「現在正在趕往全州確認事態」，而她原預定2點出演話劇，由於她是主要演員，目前活動已取消。

▲全美善演過很多部戲劇。（圖／翻攝自韓網）

▲全美善演過很多部戲劇。（圖／翻攝自韓網）

全美善每年都一定會推出新作品，每每談論到工作和對演技的看法時總是展現熱忱，在他人眼中甚至還被稱作「工作狂」，2015年就拍攝了《偉大的故事－入試的定石》、《Who Are You－學校2015》、《歸來的黃金福》、《請回答1988》共4部電視劇，對於演藝事業非常拼命，如今卻在話劇表演當天傳出死訊，讓許多人都相當惋惜。

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