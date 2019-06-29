IZ*ONE開唱前先問好！　「現身中山區買水果」粉絲幸運捕獲

記者吳睿慈／綜合報導

韓、日合作限定人氣女團「IZ*ONE」從節目《PRODUCE48》脫穎而出，由12位成員組成，粉絲票選的團名IZ*ONE意即，以全世界粉絲為中心運轉的12色星球，12名少女合為一體之意。她們28日晚間抵達台灣，為29日新莊體育館開唱做準備，進入飯店沒多久後，便前往中山區附近的水果攤購入美食，而她們，趁著本週29日即將在新莊體育館開唱，也透過影片率先與《ETtoday》粉絲打招呼。

▲IZ*ONE開唱前，搶先向《ETtoday》粉絲問好。（圖／環球提供）



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IZ*ONE於去年8月底出道以來，29日將首次在台開唱，她們28日晚間抵台，一行人大陣仗外出購物，先奔向冰店，隨後又轉往水果攤大啖美食，直到晚間近10點左右才回到飯店，為明日的演唱會做準備。

此外，IZ*ONE近日推出最新日文單曲《布宜諾斯艾利斯 （Buenos Aires）》，曲充滿熱情的魅惑風情，展現出IZ*ONE的全新面貌，獲得高度關注，趁著本週29日即將在新莊體育館開唱，她們也透過影片率先與《ETtoday》打招呼，由日本成員宮脇咲良帶領成員，12人整齊、團結地出聲打招呼，為宣傳新曲展現誠意。日文單曲《布宜諾斯艾利斯》台壓盤將於28日全面發行。