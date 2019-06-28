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《寄生上流》演員到齊！　宋康昊秀中文催票台粉：大家好

記者吳睿慈／台北報導

南韓名導奉俊昊巔峰新作《寄生上流》不僅是韓影史第一座坎城影展金棕櫚獎，電影版權更銷售至全球202個國家成為韓國影史之最，在法國上映18天內打破紀錄成為當地影史最多觀影人次的南韓電影，不斷創下新紀錄。該片28日在台正式上映，主演群影帝宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴玿談和張惠珍特別錄製影片，眾星秀中文齊喊「大家好！」

▲▼《寄生上流》演員到齊秀中文問候台粉。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《寄生上流》演員到齊秀中文問候台粉。（圖／CATCHPLAY提供）

演群影帝宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴玿談和張惠珍親切用中文「大家好」，與台灣觀眾問好，向海外影迷喊話「希望大家在電影院看得開心」，崔宇植接話告白「《寄生上流》希望大家多多喜愛」，6位演員齊鞠躬問好，跨洋率先向台灣影迷催票。

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▲▼《寄生上流》演員到齊！　宋康昊秀中文催票台粉：大家好（圖／CATCHPLAY提供）

▲《寄生上流》內容針貶社會階級制度的陋習，精彩絕倫的故事獲得大獎。（圖／CATCHPLAY提供）

《寄生上流》拿下金棕櫚獎，故事內容針貶社會階級制度的陋習，宋康昊期待觀眾能得到共鳴，「大家對於得獎片都會有先入為主的想法，預設內容會曲高和寡很難懂。但《寄生上流》是一部深入淺出的電影，故事簡單、容易理解，同時拋出深刻反思，帶給觀眾悲喜交錯的特殊體驗。雖然背景在韓國，但這是屬於每一個人的故事，它就發生在你我的生活中。」《寄生上流》現正熱映中。

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