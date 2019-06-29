蔡阿嘎老婆產後「真實身材」變這樣！　泳裝「側腰開洞」藏滿小心機

記者潘慧中／綜合報導

二伯是知名YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）的老婆，懷孕曾秤出人生的巔峰體重，多半40幾公斤的她當時罕見看到5開頭的數字，難免有點驚嚇，但當下仍以兒子的健康為重，如今產後過了不到1年，她似乎已經逐漸瘦下來，28日更大方曬出泳裝照，側腰開洞的剪裁讓粉絲直呼：「這身材太辣了！」

▲▼二伯產後積極健身。（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）



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照片中，可以看到二伯紮起頭髮，套上全黑連身泳裝，相當映襯她的雪白肌膚，挖肩剪裁襯托出性感的肩頸線條，側腰挖洞的設計展現纖細腰身，目光往下看，大腿線條穠纖合度，各種小心機剪裁都恰巧襯托出她的好身材。

▲▼二伯的連身泳裝藏滿小心機。（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）



被抱著的蔡桃貴則是穿著條紋泳褲入鏡，二伯搞笑模仿兒子的語氣問：「阿母妳為什麼幫我穿荷葉邊的泳褲？」她無奈回答：「呃…因為男生款的賣完了啊，荷葉邊也很可愛喔！」此舉也意外引來網友笑說：「阿嘎努力點啊，2伯再暗示下一胎」、「生女兒就能給妹妹穿囉！」

▲二伯最近開始帶蔡桃貴去游泳。（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）



事實上，二伯產後過了7個多月曾公開真實體重，約50公斤，積極赴健身房報到，除了想恢復以前的曼妙身材，她也希望體力能好一點，如此一來比較有力氣和兒子玩，雖然運動當下累到不行，但她其實很享受肌肉痠痛的感覺。