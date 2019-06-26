受夠魔羯男友狂踩雷！　Albee范乙霏「最後通牒失效」忍痛斬5年情

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）外貌甜美且擁有C罩杯好身材，身邊不乏追求者，近日難得上節目分享感情世界，她坦言處女座是自己交往最多的對象，但魔羯座男友是她交往最久的一任，和對方在一起快5年，「他是我所有身邊的朋友跟家人最喜歡的一個男朋友。」

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▲Albee身材很好。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



Albee透露她大學曾和一位魔羯男交往，兩小無猜的戀情受到旁人祝福，男方媽媽也對她很好，看似完美的感情卻潛藏裂痕，「我們每一年都會有一些狀況分手。」當中主因是她受不了另一半對未來沒想法，男友卻每年都被二一。

▲▼Albee坦言受不了男生對未來沒想法。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



糾纏多年，Albee和魔羯男始終分不開，好不容易決定下最後通牒，她和對方商量：「要不然你考上轉學考之後再來跟我聯絡」，小倆口因此分開了8個月，復合後卻仍未解決問題，最後讓她忍痛斬情的關鍵是兩人明明是同輩，她已經畢業了，對方還在讀大二，成為壓垮感情的最後一根稻草。

▲魔羯男當 時一直讓Albee失望。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



Albee透露當時已經進演藝圈當助理主持人，魔羯男的媽媽擔心她太辛苦還說：「不要工作了，阿姨養妳」，對於男方家長的照顧，她感念在心，但她當時在男方身上真的看不到未來，最終仍決定分手，「那個步調已經不一樣了。」

▲約從22：05分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）