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歐陽妮妮「曬肚」陪拍孕婦寫真！　聽到喜訊感動哭了：等我的寶寶

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴，她25日曬出露肚照High喊：「閨蜜快要生了！！我要當乾媽啦！」陪好姊妹入鏡拍攝孕婦寫真，她實在按耐不住激動的好心情，「一知道她懷孕了我比她還開心興奮，還留下了感動的眼淚！」

▲▼歐陽妮妮。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

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照片中，可以看到歐陽妮妮放下及胸長捲髮，換上短版灰色背心，中空剪裁露出小蠻腰，半脫外套小露性感，搭配白色熱褲秀出蜜大腿，有趣的是，為了呼應即將臨盆的閨蜜，她特地在肚皮畫上「0%」的電池圖案，展現兩人的好交情。

▲▼歐陽妮妮「曬肚」陪拍孕婦寫真！（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮陪閨蜜拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

此外，歐陽妮妮難得感性地說，她國小6年級就和這位好姊妹認識，一轉眼已經過了12個年頭，當初聽到閨蜜升格準媽媽，她壓根不敢相信，「從小我就有媽媽夢，她一直說我瘋了，沒想到比我還急？哈哈哈！」

▲歐陽妮妮曾懷有當媽媽的夢想。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

確定的是，歐陽妮妮得知好姊妹懷孕的消息後，她比對方還要開心，甚至一度激動哭了，「雖然一起當媽媽指腹為婚的願望，目前還不會那麼快實現，不過妳第2胎或第3胎要等我的寶寶唷！」

歐陽妮妮IG全文：

閨蜜快要生了！！
我要當乾媽啦
從小學六年級認識到現在已經12年了
真不敢相信⋯我以為我會比妳先當媽的
（從小我就有媽媽夢，她一直說我瘋了）
沒想到比我還急？哈哈哈
一知道她懷孕了我比她還開心興奮，還留下了感動的眼淚
雖然一起當媽媽指腹為婚的願望，目前還不會那麼快實現，不過妳第二胎或第三胎要等我的寶寶唷

#人家拍孕婦寫真
#完全不把萊恩爸爸放在眼裡
#硬要湊一咖的乾媽
#niniouyang2019

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

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