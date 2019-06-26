愛犬Bingo當場給難看！　吳宗憲傻眼拍桌：家裡沒溫暖是吧

記者潘慧中／綜合報導

吳宗憲相當疼愛黑貴賓愛犬「Bingo」，最近帶毛小孩一起錄《小明星大跟班》，原以為愛犬最喜歡吃和牛，Sandy（吳姍儒）也覺得毛孩真的很難餵，怎料牠不但不挑食還吃得津津有味，氣得他直呼：「你在家裡是怎樣！？家裡沒溫暖是吧！？」

▲▼Bingo一開錄變得完全不挑食。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



請繼續往下閱讀...

「這隻狗是吃和牛的！」吳宗憲笑指愛犬Bingo，沒想到，毛孩一到現場來者不拒任何食物，他看了都傻眼拍桌：「出來外面吃成這個樣子！」愛犬則露出一臉無辜滿足的表情，相當惹人憐愛。

▲▼Bingo狼吞虎嚥狂吃，氣得吳宗憲傻眼拍桌。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



吳宗憲透露Bingo真的很難搞、很難餵，「牛肉3分熟牠也不吃！」而且毛小孩是不吃雞肉的狗，「會過來聞一聞（雞肉），然後嗤一聲離開！」Sandy聽了也認同地說：「還會撇開這樣偷看、斜眼看！這麼沒水準，好任性喔，真是沒家教。」

▲吳宗憲模仿Bingo聞到雞肉的反應。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



事實上，吳宗憲曾透露自己習慣獨處，連《綜藝玩很大》出國的時候，他都習慣待在房間默默做自己的事，但有了Bingo的陪伴後，即使一個人住，只要愛犬每天都跟他在一起就是莫大的慰藉，他甚至開玩笑說：「如果Bingo會講話，一定把Bingo滅口，因為牠知道太多秘密了！」