網看狼人殺走心狂罵！　丫頭罕吐心聲：不過就是遊戲，玩得好棒棒又如何

記者潘慧中／綜合報導

《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元開播後備受歡迎，但藝人們的一舉一動也因此被放大檢視，不少網友走心狂罵。對此，丫頭（詹子晴）25日有感而發地說：「一個狼人殺遊戲要引起多少批評呀？」

▲▼丫頭曾參與不少次狼人殺的遊戲。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



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丫頭難得吐露心裡話，她表示狼人殺純粹是個遊戲，有人玩得不好引發「笑」果，這何嘗不是遊戲的樂趣？「觀眾讓自己看得那麼生氣還罵人幹嘛呢？遊戲玩得好棒棒又如何？把人生過得好才重要吧！」

▲▼丫頭罕見吐心聲。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



看到網友在YouTube等社群平台罵參與遊戲的藝人，丫頭則無奈地說：「網友好走心哦！我看留言都笑了！希望我玩紅綠燈的時候他們也這麼認真。」許多粉絲看了也認同地說：「看的人比玩的人認真個屁啊」、「到底誰要在乎結果？ 好玩就好吧！」

▲丫頭希望網友不要再走心謾罵玩遊戲的藝人。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



事實上，愷樂日前也因為玩狼人殺玩到中途爆哭，「狼人殺真的很難！我真的是個好人，被網友罵，我這次是好人你們又懷疑我，然後我又每個禮拜都要玩，我的腦子要爆炸！」情緒失控的她更忍不住反擊網友：「我也很想玩好，你們誰再去我IG罵我給我試試看！」讓許多粉絲好心疼。

丫頭IG全文：

一個狼人殺遊戲要引起多少批評呀

不過就是個遊戲，有人玩很爛很好笑，這就是遊戲的樂趣呀

觀眾讓自己看的那麼生氣還罵人幹嘛呢

遊戲玩的好棒棒又如何

把人生過得好才重要吧！

大家不要再說我是高玩來害我囉～

我真的不是