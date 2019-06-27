弟弟帶朋友捧場「給我成本價」！　丫頭「堅持開店底線」反被嫌：沒面子

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）不只是綜藝節目和各大品牌的寵兒，本身也很有生意頭腦，跨界餐飲圈刮起一波旋風，但弟弟近日上節目指控她「不給自家人享有折扣」，讓家人覺得有點說不過去，對此，她也無奈說話了。

▲丫頭目前擁有多家店面。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



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丫頭弟弟在《小明星大跟班》表示，原以為自家人去店裡消費會有優惠價，「帶朋友去捧場也比較有面子」，沒想到姊姊秉持公私分明的原則：「一律跟一般客人一樣」，他聽了相當傻眼：「妳開店妳自己去吃也是原價嗎？就很奇怪。」

▲▼丫頭弟弟不懂自家人為何沒折扣。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



但Sandy（吳姍儒）馬上跳出來說話：「她（丫頭）請客都是自掏腰包耶！」丫頭接著解釋所有店都講好不打折，這樣才有收益，「如果真的要打折都是自己買單。」她透露弟弟的舉動其實很誇張，「他不是只要打折，他是直接說『給我成本價！』」但弟弟澄清自己是用詢問的方式：「可不可以成本價？」

▲▼丫頭早就和股東說好任何人都不打折。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



丫頭表示弟弟有時候的要求真的讓她很為難，只能和其他股東協調先給弟弟折扣價，她之後再補錢，沒想到，弟弟有次卻放她鴿子：「臨時覺得別的地方比較好」，傻眼之餘，她也忍不住開玩笑說：「我很確定他不是我弟。」