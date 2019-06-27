隋棠首度帶3個小孩出國！　機場被拍「真實反應」Sandy看傻：我的媽呀

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後陸續迎來一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，平常忙碌工作之餘，不忘陪伴孩子們長大，值得一提的是，她近日終於鼓起勇氣挑戰帶3個小孩出國旅行，「第一次不宜太遠，跟先生討論後，決定往北海道出發。」

請繼續往下閱讀...

▲隋棠首度帶3個小孩出國。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



照片中，可以看到隋棠以一身卡其色褲裝現身機場，雙手分別牽著興奮的Max和Lucy，胸前背著Olie露出燦笑的神情，全被拍了下來，到了當地後，她把小兒子抱上大腿，愜意地看著窗外美景，大兒子和女兒則是在床上跳來跳去，玩得非常開心。

▲▼隋棠一家人到北海道旅遊。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



隋棠大膽帶3個小孩出國的舉動，讓不少網友為之佩服，Sandy（吳姍儒）不敢置信地說：「沃（我）的媽呀！太了不起！我大概只敢去北海岸。」李易則是不及待想推薦她必去店家：「北海道很多好吃的，下次妳自己去我推薦給妳！」

▲▼隋棠的孩子們都玩得很開心。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



格外引起討論的是，Max和Lucy似乎換上泳裝玩耍，他穿著小短褲，妹妹則是穿著連身裝，有志一同露出長腿，身高抽高得很快，很難相信他和妹妹分別是3歲和2歲的孩子。

隋棠IG全文：

終於到了⋯挑戰帶三隻一起出門旅行的日子

第一次不宜太遠，跟先生討論後，決定往北海道出發 #japan