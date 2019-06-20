瑟夏羅南、艾瑪華森《小婦人》11張劇照曝光！神還原四姊妹美翻

▲葛莉塔潔薇執導《小婦人》首批劇照。（圖／翻攝自《浮華世界》）

記者林映妤／綜合報導

《紐約哈哈哈》、《NY單身日記》葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導同名小說改編電影《小婦人》，再度和《淑女鳥》瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）合作。《小婦人》首批劇照19日在《浮華世界》曝光，超狂卡司扮相終於問世，令許多影迷狂喜！

新版《小婦人》改編自美國作家露意莎梅奧爾科特（Louisa May Alcott）的同名小說，描寫艾瑪華森（Emma Watson）、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、伊莉莎斯坎倫（Eliza Scanlen）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）分別飾演的瑪格、喬、貝絲、艾美四姊妹，在南北內戰時期的生活、愛情與成長經歷。

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▲▼《小婦人》描述四姊妹的生活、愛情與成長。（圖／翻攝自《浮華世界》）

《淑女鳥》在該屆奧斯卡入圍了最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本、最佳女主角、最佳女配角等深獲肯定，也將在獨立電影界表現精湛的葛莉塔潔薇帶到事業高峰。此次再與瑟夏羅南、堤摩西柴勒梅德合作，其他卡司還有梅莉史翠普（Meryl Streep）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）、路易卡瑞（Louis Garrel）等人，超級豪華。

《小婦人》預計今年聖誕節檔期於北美上映。

▼《小婦人》首批劇照。（圖／翻攝自《浮華世界》）