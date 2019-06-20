邱澤「台版康斯坦汀」帥炸！地上辦不了的懸案「交給通靈警探」

記者林映妤／台北報導

邱澤、温貞菱、澎恰恰與劉奕兒主演國片《第九分局》20日釋出前導海報，融合台灣在地靈異元素，邱澤以電玩般背影酷炫亮相，有網友認為海報中的邱澤激似電影《康斯坦汀：驅魔神探》中基努李維獨闖地獄的樣貌，大讚他根本是「台版康斯坦汀」！

畫面中邱澤雙手拿著搭載特製子彈的手槍，肩上揹了一把畫有八卦圖的黑傘，脖子上戴了平安符，腳下踩著一個神秘符號，在他面前的城市浮現了八卦陣，但陰暗的天空卻出現了惡靈的雙眼蓄勢待發，隱隱透露出故事端倪，也讓廣大影迷期待度飆高。

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▲《第九分局》海報，邱澤被讚「台版康斯坦汀」。（圖／甲上提供）

《第九分局》描述天生有靈異體質的菜鳥警探陳家豪（邱澤 飾）充滿正義感、想打擊犯罪，卻因分不清人鬼頻頻鬧出烏龍。一場出勤意外，連累搭檔學長殉職而被迫離開警局，在老鳥警探老張（澎恰恰 飾）的協助下，陰錯陽差加入地下的神秘警察組織「第九分局」。

「第九分局」專門處理地上辦不了的懸案及各式靈異案件，阿豪開始和老張、有通靈能力的學姐小雪（温貞菱 飾）學習用桃木傘、香架、聖水槍等獨門法器抓惡鬼。某日，社會線記者如心（劉奕兒 飾）請求協尋友人神秘死亡的真相，令他們意外捲入了一宗震驚社會的連環殺人命案。

▲▼《第九分局》邱澤、澎恰恰、温貞菱組成抓鬼小隊。（圖／甲上提供）

今除了公布海報，《第九分局》官方粉絲專頁也成立《第九分局》線上報案中心，號召廣大網軍募集台灣在地懸案，只要網友提供案件情報就有機會參加《第九分局》搶先試膽特映場。電影8月29日鬼門關上映。