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爆閨蜜是小三！　宋慧喬離婚後「取消關注好友IG」…心寒分居9個月

記者田暐瑋／綜合報導

宋慧喬和宋仲基1年多的婚姻終結，在演藝圈投下一顆震撼彈，她雖解釋是彼此個性不合，但仍有諸多流言指出是有小三介入，且對象還是她的閨蜜造型師Kim hyun kyoung（音譯金賢景），有眼尖網友發現，宋慧喬悄悄取消關注閨蜜造型師，而造型師的IG也設成私密，更引起外界諸多聯想。

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宋慧喬和金賢景是閨中密友，金賢景除了是她的御用造型師外，私底下還常會相約出國旅遊，不過今年初卻傳出金賢景介入雙宋婚姻，但經紀公司否認婚變，如今雙宋真的離婚，有眼尖網友發現女造型師的IG改設成私密，且已經被宋慧喬取消關注。

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▲宋慧喬閨蜜造型師爆是小三。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬閨蜜造型師爆是小三。（圖／翻攝自IG）

根據韓媒報導，宋仲基早在去年9月《阿斯達年代記》開拍前，便搬離兩人的愛巢，暫時借住在好朋友家中，據悉，夫妻倆去年開始為了生育第二代（小孩）問題以及拍攝作品有很大的爭執，宋仲基最終搬離家中，婚姻亮起紅燈。

從事時尚業工作的友人透露宋慧喬今年因為心裡累積了許多苦痛導致臉色一直都很黯淡，甚至還因此瘦了5公斤，不只衣服尺寸要縮減，就連宋宋夫妻的婚戒也是一戴上去就滑下來：「慧喬本身就比較沉默寡言也不會向他人說心裡話，但最近她訴說了婚姻生活上碰到的許多複雜情況，說著說著還流下了淚水，讓我很心疼。」

▲宋慧喬閨蜜。（圖／翻攝自微博）

▲宋慧喬閨蜜造型師爆是小三。（圖／翻攝自IG）

即使宋慧喬因為婚姻生活很疲憊辛苦，但她還是嘗試各種辦法戴上婚戒，為了讓一戴上就鬆掉的婚戒可以穩穩定住，還親自去找可以卡在裡面的小戒指。友人講到這裡就嘆道：「這是年初的事情了，只是現在都已經於事無補。」

▲宋慧喬閨蜜造型師爆是小三。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬閨蜜造型師只剩作品帳號是公開的。（圖／翻攝自IG）

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