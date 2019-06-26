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愛紗爆「離婚後性情大變」！　翻臉踢開20年經紀人…留下巨額債務

▲舉辦婚禮前，愛紗曾幸福穿著婚紗，並出席知名品牌的服裝發表會。（圖／鏡週刊提供）

▲舉辦婚禮前，愛紗曾幸福穿著婚紗，並出席知名品牌的服裝發表會。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

愛紗因前夫周洺甫出軌，今年2月心死簽字離婚，甫結束3年婚姻的她，近日被爆料忘恩負義，一腳踢走合作多年的經紀人Katie，甚至也債留經紀人。

愛紗的朋友基於關心，向本刊透露愛紗和經紀人Katie合作近20年，因感情很好，所以沒簽正式經紀約，去年Katie為了幫愛紗發行單曲，積極找金主投資，最後是中國大陸某電影公司老闆出了新台幣150萬元，幫愛紗發行單曲〈梭哈So Hot〉。

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攤還投資　代言費不夠

當時愛紗、Katie打如意算盤，希望〈梭哈So Hot〉這首快歌能在跨年、尾牙時賺一波，屆時才能讓金主分紅，然而事與願違，愛紗的好友們質疑經紀人的能力，連愛紗也問Katie：「為什麼都接不到活動？」

▲愛紗爆踢開經紀人。（圖／鏡週刊提供）

▲愛紗於去年推出首支個人單曲〈梭哈So Hot〉，沒想到反應不佳。（翻攝自愛紗IG）

愛紗質疑經紀人之後，不久即發生婚變，她離婚半個月後，就向Katie提出不再合作，但合作關係若結束，金主就無法繼續分紅，很難交代。Katie詢問愛紗該如何攤還這筆錢？愛紗表示用之前接到的代言費相抵，然而代言費不到50萬元，剩下的錢怎麼辦？

爆料者稱愛紗踢開經紀人，還債留經紀人，Katie難以相信視同家人的愛紗，竟會翻臉不認人，但Katie決定念在舊情、自己承受，慢慢賺錢彌補金主的損失。

感恩姐姐　圈內人唏噓

愛紗此舉令圈內人難以置信，因為愛紗以前是一個懂得感恩的人。2016年4月，她與周洺甫剛結婚不久，還特別在臉書上感謝Katie，「2000年8月，我第一次來到台灣…一進去公司裡我很快就被Katie吸引住…覺得這女生也太酷了好帥喔！從那一天開始，Katie帶我到現在，我們的關係已經不是只有藝人跟經紀人，已經變成家人。她總是希望我很好，謝謝老天爺的安排，讓我有這麼好的緣份，我們都要一起幸福！最好的姐姐，我愛妳！」沒想到如此親密的姐姐，如今卻被她一腳踢開。

▲愛紗爆踢開經紀人。（圖／鏡週刊提供）

▲2016年4月，愛紗曾在臉書發文，感謝一路陪伴的經紀人Katie。（翻攝自愛紗臉書）

圈內人分析，愛紗因老公周洺甫（豆腐）出軌而痛心離婚，可能造成內心不少創傷，才完全變了一個人，她對人出現了信任危機，幾乎無法以理性客觀的態度來面對問題。

▲愛紗爆踢開經紀人。（圖／鏡週刊提供）

▲愛紗爆踢開經紀人。（圖／鏡週刊提供）

▲愛紗爆踢開經紀人。（圖／鏡週刊提供）

那段時間，圈內好友六月、黃小柔不捨讓愛紗一個人難過，常常陪伴與安慰；Katie則在大陸試圖幫她找演藝工作的機會，可能因為Katie沒有陪伴她，久而久之，讓愛紗開始對Katie產生了不滿，也埋下一拍兩散的導火線。

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