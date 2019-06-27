宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

記者田暐瑋／綜合報導

宋仲基27日發表聲明，表示正和宋慧喬進行離婚調停，但法界人士和當地媒體卻認為其中原因並不單純，不少韓媒直指宋仲基的聲明中用了「調解離婚」，猜測是他主動提出離婚，但宋慧喬並不願意，更有人認為在調停開始階段就宣布離婚極為罕見，揣測離婚細節並不單純。

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據南韓《中央日報》報導，法界人士透露，如果夫妻雙方無法透過協商達成離婚，才會進一步向法院申請調停，由法律來決定雙方財產和孩子撫養權等後續問題，而就過往經驗來看，一般藝人如果離婚，都是先低調申請調解，等到事情爆發後，才會由雙方經紀公司對外發表聲明，很少案例是在離婚調停初始階段就對外宣布離婚，因此宋仲基才申請調停1天就放出消息實屬罕見，猜測宋仲基很早就決定要離婚，但離婚卡關的關鍵點是落在宋慧喬身上。

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▲宋仲基、宋慧喬。（圖／翻攝自Instagram／宋仲基、宋慧喬）



不僅如此，就連南韓媒體和網友們都認為發表離婚一事的程序有些怪異，據部落客「太咪瘋韓國」表示：「看（韓媒）各家標題的話，是宋仲基提出離婚，但是宋慧喬不想，所以才會是宋仲基提出來的。」且還有網友表示，離婚一般都是雙方共同發表聲明，但雙宋卻是一前一後，聲明內容也不一致，更讓外界揣測其中原因並不單純。

事實上，以南韓法律來說，「離婚調解」和「離婚協議」的意義並不一樣，調解即為雙方在討論離婚過程中有意見衝突，無法達成共識，才需要第三方來介入調解；協議則是雙方達成離婚共識，但正在討論離婚條件等細節。而因為宋仲基法律代理人提出的是「離婚調解」，才會被韓媒和法界人士放大來看，認為雙方在討論離婚的過程中應該出現分歧。

▲宋慧喬和宋仲基。（圖／翻攝自太咪瘋韓國臉書）

▲宋仲基法律代理人的聲明中是寫「離婚調解」。（圖／翻攝自韓網）