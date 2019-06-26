藥頭驚爆染毒藝人名單！　S姓女主持人狂吸高價大麻…「4線索身份曝光」

娛樂中心／綜合報導

江明學18日被發現在新北市深坑租屋處輕生，他生前罹患憂鬱症，更被查出吸食安非他命，情緒相當不穩。警方循線找到賣毒給江明學的藥頭，意外得到一份吸毒藝人名單，其中更點名某S姓女主持人常常光顧，且每次買的都是7000多元的高檔大麻花，勢必會掀起一波演藝圈掃毒風暴。

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據《周刊王》報導，江明學生前供出毒品藥頭「神經仔」，警方循線抓到人後，神經仔坦承賣毒，更供出一份演藝圈買毒名單，最有印象的是一名S姓女主持人，曾因為擔任音樂台VJ走紅，雖然年過半百，但身材臉蛋保養得宜，10幾年前嫁給富商後淡出演藝圈，沒多久卻離婚，目前則是偶爾現身公益活動。

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▲江明學藥頭供出買毒藝人。（圖／翻攝自周刊王）



據神經仔表示，這個S姓女主持是大麻愛用者，每次都會買很多貨，且一定都是買上等大麻花，大麻花比大麻葉高出許多，加上產量少，價錢也較高，大麻葉1公克約1000至1500元不等，但大麻花可以賣出5倍價格，等於1公克就要價7500元。

對於此份名單，警方正在持續蒐證，若是這份藝人名單曝光，也勢必會再掀起一股風波。事實上，演藝圈毒星不少，從蕭淑慎2006年被檢驗出吸食古柯鹼開始，2016年林采緹和胡睿兒也被抓包呼麻，近期則是本土劇男星江俊翰吸食安非他命被逮，都在演藝圈投下一顆震撼彈。

▲江明學。（圖／翻攝自臉書）

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