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快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

記者田暐瑋／綜合報導

宋仲基27日發表聲明，宣布和宋慧喬協商離婚，他在聲明中並未提及離婚原因，不過就在剛剛宋慧喬也緊跟著發表聲明，表示離婚原因是「雙方個性不合」，才會做出這個決定。

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▲▼宋慧喬、宋仲基爆離婚。（圖／翻攝自微博、宋慧喬IG）

▲宋慧喬、宋仲基爆離婚。（圖／翻攝自微博、宋慧喬IG）

宋慧喬27日緊接在宋仲基發聲後透過經紀公司回應，聲明中提到離婚原因，是兩個人個性不合，雙方已經沒辦法克服，在不得已的情況下才做出這個決定。經紀公司則表示，其他具體的內容則是雙方的私生活，希望外界不要有過多的揣測報導。

宋慧喬與宋仲基在2017年10月結婚，當時婚禮不少大咖明星出席，包含章子怡也是座上賓，才子佳人的配對轟動全亞洲，不料這半年來不斷傳出婚變消息，27日韓媒率先爆料2人協議離婚，隨後男方經紀公司證實，「我和宋慧喬為了離婚正在進行調節中，比起兩個人互相指責誰對誰錯，我們更想圓滿結束離婚協議。」

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲宋慧喬、宋仲基。（圖／翻攝自微博）

宋仲基在2017年10月31日的婚禮上，宣誓著對宋慧喬的誓言時忍不住哽咽落淚，氣氛相當溫馨感人，浪漫的他字字句句都動人心弦，「我們步上這世界上每個人的必經之路，或許我們會經歷　風吹雨打，或許還可能被石頭絆倒，但我們每一次都能夠緊牽彼此的手重新站起來，再調皮地笑著告訴對方『這沒什麼』，我們將學會更勇敢堅強地走下去，以上致我親愛的妻子。」

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