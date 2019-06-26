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吸毒S女主持人是「音樂台VJ」！　身材辣翻、離婚富商：只愛吸1g7500元貴族大麻

記者田暐瑋／綜合報導

江明學輕生一案意外扯出演藝圈毒星震撼彈，據藥頭神經仔提供給警方的一份買家名單中，驚見多名藝人都有買毒紀錄，且其中一人還是S姓女主持人，據悉，S女星是音樂台的VJ出身，曾經離過一次婚，現在偶爾會出席活動，引起各界諸多揣測。

《周刊王》報導，賣毒給江明學的藥頭透露，最有印象的一個S姓女主持人都買高檔大麻花，平均1公克就要7500元，有「貴族大麻」之稱，而這個S女星不管是臉蛋還是身材都保持得很完美，皮膚更是細緻，身材也相當纖細，看不出來已經超過50歲，還有美魔女稱號，且當年還是以音樂台VJ身份闖出名號。

▲江明學。（圖／翻攝自週刊王）

▲江明學。（圖／翻攝自周刊王）

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直到後來，S女星嫁給了富商，就幾乎沒有出現在螢光幕前，後來離婚，才又開始復出，偶爾會出席公益活動，但並非相當活躍。許多網友根據線索，試圖抽絲剝繭找出S女星的真實身分，已經掀起一股討論熱度。

▲江明學生前曾嘆：走了那麼多人，我懷疑我會是下一個。（圖／翻攝自臉書／江明學）

▲江明學生前曾嘆：走了那麼多人，我懷疑我會是下一個。（圖／翻攝自臉書／江明學）

蕭淑慎也曾吸毒被捕，之後成功戒毒，日前上謝震武主持的法律節目《震震有詞》透露，當年與政商名流來往，第一次見識到什麼是古柯鹼。直到她進入演藝圈後，因為入圍雙金備受矚目，「當時是我的演藝生涯巔峰，但其實我非常不快樂，覺得每個人都好假，也因此身心受挫而染上憂鬱症。」

染毒後，蕭淑慎的第二次勒戒執行了15個月，人生也因此有了改變，她說：「在裡頭看盡因為吸食嗎啡、海洛因的人，因提藥狀態大小便失禁、被眾人圍觀毫無尊嚴，更讓自己下定決心要戒毒。」
 

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