宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

記者田暐瑋／綜合報導

宋仲基27日宣布和宋慧喬協商離婚，宋慧喬坦承雙方個性不合，無法克服才會選擇分開。其實兩人婚變傳了許久，甚至有人爆料宋仲基劈腿女方的閨蜜化妝師，女方的照片也被網友曝光，引起一陣熱烈討論，但真實性仍有待商榷。

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雙宋婚變傳言傳了許久，3月有人指出是宋仲基偷吃，並冷淡疏遠宋慧喬，導致兩人感情破裂，而外界盛傳的小三就是宋慧喬的閨蜜造型師，據悉，這位閨蜜還擔任雙宋的婚禮造型，和宋慧喬感情非常好，卻被指是介入兩人婚姻的小三，在當時引發不小風波。

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▲宋慧喬。（圖／翻攝自微博）



雖然謠言瘋傳，但雙宋並未回應，真實性有待商榷，而網友則是曝光這位閨蜜造型師的正面照，只見她靠在宋慧喬身邊，看得出感情非常要好。宋慧喬在27日對外坦承，和宋仲基個性不合，因為沒有辦法克服這個關卡，不得已才會選擇離婚。

▲宋慧喬宋仲基離婚。（圖／翻攝自微博）

宋慧喬2月被傳「IG刪了很多照片」，包括與宋仲基的多張合照，婚變謠言在大陸傳得滿天飛，後來經過證實是有心人士炒作，但事隔幾天現身仁川機場時，又被眼尖網友發現「左手無名指婚戒消失」，引起大批網友懷疑宋宋夫妻究竟是否婚變，如今看來更讓人不勝唏噓。

事實上，宋慧喬過去出席活動都一定會戴著婚戒，偏偏在爆出婚變後被抓包沒戴婚戒，認為這個異常反應加深了婚變可能性，經紀公司事後也對韓媒表示：「報導內容不實，我們之後不會再單獨回應。」沒想到，小倆口最終仍走上離婚這一步，讓粉絲相當震驚。