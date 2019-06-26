阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！　被帶回家溫存3hrs…爆2年女女戀

▲安那爆女女戀。（圖／鏡週刊提供）



圖文／鏡週刊

張惠妹（阿妹）的外甥女安那自2017年出道以來，私生活一片平靜，僅透露喜歡「會跳舞的男生」。本刊日前直擊，1日下午5點左右，安那跟兩位同學前往台北市西門町。一群女孩兒夾娃娃、又玩飛碟球，最後進了一間餐廳吃晚飯。

餐後，一群人終於鳥獸散，獨留安那搭著小黃前往捷運忠孝新生站。安那在忠孝新生站附近的便利商店邊逛，手上忙著邊打電話，似乎在等人前來接她。

請繼續往下閱讀...

▲6/1 19：07，安那跟同學們告別之後，一個人行動，她已有藝人的自覺，出門會戴口罩。（圖／鏡週刊提供）



▲6/1 19：11，安那邊走邊講電話，看來正在跟人聯絡碰頭。（圖／鏡週刊提供）

果不其然！安那上了一輛車，而且車開著、開著遇到紅燈，駕駛感覺按捺不住愛火，直接喇上安那，兩對嘴唇進行一個親親的動作。

喇完之後，該駕駛還喝了安那的飲料，間接交換口水，喝完剛好紅燈轉綠燈，只能說這駕駛真會利用時間。車就這樣載著安那，從台北市東區一路開到南港。

▲6/1 19：24，果不其然，安那（左）上了一輛車，據查，該車的駕駛，是她的舞者「叮噹」。（圖／鏡週刊提供）



▲6/1 19：26，安那跟叮噹很會利用等紅燈的時間親熱，感覺她們正在熱戀期當中，非常渴求彼此。（圖／鏡週刊提供）

兩人就這樣從晚上7點多，一路窩到10點多，3個小時後同一輛車又載著安那回家，除了得知安那家教依舊甚嚴，也終於有機會一睹該名駕駛的長相，沒想到竟是一名男孩子氣頗重的女孩兒。

▲6/1 19：34，最後安那回叮噹家跟她溫存，待了3個小時才離開。（圖／鏡週刊提供）

▲6/1 22：35，在叮噹家約會完之後，安那被送回家，她仍戴著口罩，還算是有防衛心。（圖／鏡週刊提供）



【鏡週刊相關新聞】

【安那愛最大1】紅燈也要喇舌 阿妹外甥女安那爆同性戀情



【安那愛最大2】祕愛2年起底 阿妹外甥女唇交大4歲「嫩版寇乃馨」