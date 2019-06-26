阿翔牽緊Grace手和好了！　她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

娛樂中心／綜合報導

阿翔（陳秉立）爆發婚外情後，和謝忻雙雙暫停演藝工作反省謝罪，他也繼續在家陪伴家人修補感情，一開始正宮Grace表情冷淡，雙方互動也降至冰點，近日夫妻倆被拍到現身澳門度假，一路上有說有笑，看起來很是甜蜜，關係似乎在他不斷地努力修補下開始回溫。

►看更多【謝忻不倫阿翔】相關新聞請點此

據《東森新聞》報導，阿翔被目擊近日現身澳門，身邊跟著老婆Grace，只見他緊緊牽著老婆的手，不管是在吃飯還是邊走路，兩人說說笑笑，雖然偶有低頭滑手機的短暫沉默，但互動還是頗為熱絡，和偷吃風波爆發初期的冷淡感差很多。

請繼續往下閱讀...

▲阿翔帶老婆度假。（圖／翻攝自東森新聞）



阿翔在召開第二次記者會之前，帶著老婆女兒一起用餐，目擊民眾爆料，在將近2個小時的用餐時間中，2人完全零互動，Grace更是面無表情專心吃飯，不過從他事後積極彌補態度來看，很努力想要挽回老婆的心。

女兒畢業典禮當天，據周刊指出阿翔在二樓觀看畢業典禮，不斷跟小孩子揮手，依然展現疼孩子的一面，但跟旁邊的老婆就幾乎沒有互動。有現場觀眾透露，夫妻倆看起來表情凝重，彼此之間也相敬如「冰」，當時似乎還沒有化解這次事件對婚姻帶來的影響。

▲阿翔帶老婆度假。（圖／翻攝自Grace臉書）



阿翔二度召開記者會，一開頭先向老婆小孩及家人道歉，隻字未提謝忻，當他被問到「會和謝忻切割嗎」時，他表示目前為止，自己和女方已經完全沒有連絡，更強調自己的立場，「現在最重要的，是顧好我自己的家庭，謝謝大家。」阿翔向外界和親朋好友道歉時忍不住顫抖哽咽，在場記者問到謝忻因這件事情掉了工作時，他僅簡單回應：「工作上面的安排全部有勞公司幫我們做處理。」他更再度強調立場，「現在最重要的就是顧好我自己的家庭，彌補我的家庭。」

►浩子合體「阿翔」上工！ 「照片被PO上網」網友卻笑哭了：這組合很可以

►浩子陪阿翔道歉後照上工！于美人曝「他後台超暖舉動」：是真的內疚