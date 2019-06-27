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宋宋離婚「2年前神預言全中」！　他曝破裂原因…鐵口：2021年會有新姻緣

記者田暐瑋／綜合報導

宋仲基27日率先發表聲明，表示和宋慧喬正在進行離婚調解，1年多的婚姻宣告終結，外界盛傳各種離婚原因，其實南韓論壇2017年曾有算命師預言雙宋婚姻走不長久，兩人八字很不合，更精準指出2019年就會出現問題，讓網友嚇傻：「那個博主在韓國很紅！超準！」

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雙宋的婚姻雖然被稱作是童話，但有算命師就雙方的八字來分析，認為他們並不會長久，南韓論壇2017年就曾有算命師指出，宋仲基對八字帶水、木的女子非常沒抵抗力，很快就會陷入愛情，但並非好事，反而會像走入沼澤一樣，而宋慧喬八字裡非常需要火，宋仲基命中卻沒有帶火，導致他們在一起就像是雙雙走入沼澤一樣。

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▲韓算命師神預言。（圖／翻攝自微博）

▲韓算命師神預言。（圖／翻攝自微博）

再者，會靠近宋仲基的都是異性緣好得出奇的女人，但常有爭執的兩人能一度走入婚姻，也是因為他們很愛對方，不過就八字上來看，雙宋其實是不適合走在一起的。該算命師更鐵口直斷，雙宋2019年婚姻就會出現危機，會走得很艱難，而到了2021年雙方都會有機會遇到新的姻緣。

這個預言精準算出雙宋2019年婚變，在網路上引起熱烈討論，PTT網友紛紛表示「算忙的那個博主在韓國很紅，超準」、「算命的也太厲害了」、「那個算命的！！！是不是有說會離婚」、「沒記錯記得好幾個算命都算不看好他們婚姻」。

▲韓算命師神預言。（圖／翻攝自微博）

▲宋慧喬宋仲基八字不合。（圖／翻攝自微博）

▲韓算命師神預言。（圖／翻攝自PTT）

▲網友反應。（圖／翻攝自PTT）

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宋慧喬宋仲基, 宋仲基, 太陽的後裔

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