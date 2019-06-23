獨家／孟耿如宣布：1年不拍戲！　籌備「4件人生大事」

記者關韶文／台北報導

藝人孟耿如近期努力耕耘藝術領域，6月在信義路四段「富藝旅」舉辦個人畫展，每週日固定下午會在這「live panting」，也吸引不少粉絲到場支持，而下半年預計將有三場藝術展覽舉辦，也因此有可能將近一年時間無法投入戲劇拍攝。

孟耿如連續四週「live panting」活動進入尾聲，她也現場展現了四幅作品，而今天剛好是她最後一次在這公開作畫，受訪時她表示，「這邊這幾幅都是我每個禮拜天來這邊畫的，今天完成了在這裡的最後一幅畫。」

請繼續往下閱讀...

▲▼孟耿如每週日固定live painting。（圖／記者關韶文攝）

談到成為藝術家的心情，孟耿如其實備感壓力，「因為我不是科班生，但是我很享受在畫畫的過程裡面，如果有一些很專業的人來看，可能會覺得跟學校教的不一樣，但其實很多事情是我摸索出來的，抱持著來試試看的心情。」

▲▼孟耿如下半年還有三場展覽。（圖／記者關韶文攝）

被問到今年有沒有要拍戲，孟耿如答案相當堅定，「這次結束後，我八月初會在東京展覽，九月、十月應該分別還有會兩個展覽。」孟耿如開玩笑表示，「是不是真的可以引退了！」

預計2020年4月結婚的孟耿如，忙完三場展覽後將緊接著投入婚禮準備，等於是「4件大事情」接連發生，孟耿如也表示，「可能真的會有一年沒有拍戲，但我很期待開始拍之後的第一部戲，希望可以演到自己很喜歡的劇本，現在就是療癒身心、旅遊、大吃特吃。」