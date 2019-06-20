偶像男團真難當！　穿「厚重長袖宣傳服」頂高溫跑宣傳

記者關韶文／台北報導

C.T.O為粉絲送上夏日甜蜜驚喜，搶先在暑假前推出全新數位單曲《LOVE YOU》，清新甜蜜的旋律搭配洗腦歌詞「Oh baby baby baby Oh為你為你為你」，將新歌雙關「餵你」，C.T.O一天走遍各大電視台、媒體，親自送愛給員工。

▲▼C.T.O突襲辦公室。（圖／記者張一中攝）

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C.T.O團員們率先領軍「最暖應援團」，駕著6台繽紛胖卡與帥氣公車，滿載著愛與美食，暖唱「LOVE YOU餵你」的同時，也跟大家宣告C.T.O即將全面運轉、熱血啟動START IT！

▲▼C.T.O帶著下午茶前進媒體探班。（圖／記者張一中攝）

6人乘坐6台分別代表各自風格的胖卡，化身最帥餐車掌，帶著愛心拉花咖啡、甜蜜可頌、清涼氣泡飲等各式點心巡城，陪大家度過最浪漫的夏戀午茶時光！行動餐車所到之處都造成大騷動，還特別設計互動小遊戲，邀請現場朋友點名一位團員，轉動「LOVE YOU轉盤」，完成指定的「為你」任務，其中有：只有餵你、為你按摩、為你寫詩、為你唱情歌…等深情版任務。

▲▼C.T.O頂高溫跑宣傳。（圖／記者張一中攝）

今天是入夏以來最高溫，C.T.O的甜蜜巡城，跟高溫一樣把大家融化了！團員們起了個大早開工，在車上一陣犯睏，當看到胖卡、公車組合的最暖應援團陣仗，既壯觀又感動，胖卡繽紛色彩也呼應他們最新夏戀單曲《LOVE YOU》。