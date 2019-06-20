ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

畢書盡：我是一個沒自信的人！　「站上小巨蛋」心態才變了

記者關韶文／台北報導

歌手Bii畢書盡，睽違近兩年推出個人第六張全新專輯《Be Better》，日前他接陳大天訪問，自彈自唱新歌《除不盡的傷悲》，分享到新專輯的改變，畢書盡透露，「過去是一個很沒自信的人。」

談到新專輯的改變，畢書盡透露自己其實是一個極度沒自信的人，而且剛來台灣時人生地不熟也不會說國語，只能靠察言觀色行事，經常會很迷惘，直到站上了小巨蛋，完成了之前的那場巡迴後，才發現自己可以不再擔心受怕，經過的這些歷練讓他明白，自己需要什麼或者適合什麼，也因為這些，讓自己變成更好的模樣。

▲▼畢書盡,陳大天。（圖／Mymusic提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼畢書盡、陳大天開心合唱。（圖／MyMusic提供）

▲▼畢書盡,陳大天。（圖／Mymusic提供）

新專輯中，除了大受喜愛的悲傷畢式情歌之外，畢書盡想帶給歌迷更多更好的正能量，且在唱腔與編曲上做了很多新的嘗試，尤其推薦《If You Catch Me When I Fall》這首正能量爆表的搖滾力作，MV的主場景在華視的頂樓，也是Bii當年曾經打工的地方，重返舊地意義非凡，在撕心裂肺的嗓音中，可以聽見他對歌迷的聲聲呼喊「你在我墜落時接住了我！」

訪問中，開完嗓畢書盡拿起吉他邊調音邊對大天說：「待會兒你就幫我唱和聲！」完全神不知鬼不覺也不容大天說不就開始唱起來，搞得大天唱完還緊張直喊：「Bii弄得我一身冷汗！」

S.H.E傳金曲合體演出　ELLA狂裝傻：我聽不懂中文

推薦閱讀

王大陸新電影主題曲曝光！　搖滾鐵肺「實力派唱將」演唱

王大陸新電影主題曲曝光！　搖滾鐵肺「實力派唱將」演唱

創作男歌手收「72包衛生紙」　傻眼承認：我用量很大！

創作男歌手收「72包衛生紙」　傻眼承認：我用量很大！

《天黑請閉眼》破200萬！　陳零九、邱鋒澤約粉絲玩狼人殺

《天黑請閉眼》破200萬！　陳零九、邱鋒澤約粉絲玩狼人殺

邱鋒澤來台灣發片5年想退出！　靠「狼人殺」翻轉人生　

邱鋒澤來台灣發片5年想退出！　靠「狼人殺」翻轉人生　

演員黃甄妮離開三立轉當歌手！　獲「曾之喬、魏蔓」大讚

演員黃甄妮離開三立轉當歌手！　獲「曾之喬、魏蔓」大讚

周興哲人氣輸給一隻狗！　「蕭邦太紅」全場尖叫連連

周興哲人氣輸給一隻狗！　「蕭邦太紅」全場尖叫連連

金曲30／李千那：永遠沒有歌手抬頭！　「導演也不知道」

金曲30／李千那：永遠沒有歌手抬頭！　「導演也不知道」

如何當3個女兒的好爸爸？　樂團主唱「每週五約會」

如何當3個女兒的好爸爸？　樂團主唱「每週五約會」

爵士女歌手9m88高唱「為愛篩檢」　鼓勵正面態度追愛！

爵士女歌手9m88高唱「為愛篩檢」　鼓勵正面態度追愛！

美國饒舌天王OG Maco寫詞！　「親飛南韓」挺饒舌才女Yohee

美國饒舌天王OG Maco寫詞！　「親飛南韓」挺饒舌才女Yohee

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」！　網嚇歪：大型詐騙現場

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

陳意涵走光照瘋傳！　網友一看「PO文者真實身份」嚇歪：被閨蜜出賣了嗎

超兇女星爆搶不到羅志祥！　逼宮周揚青…「公開私訊對話」串通偷拍復仇！

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

獨家／《復仇者聯盟4》全新版本「台灣6/28重新上映」　美麗華、威秀開出IMAX大廳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

畢書盡

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《女兵》男星腳步沉重...師父通靈「腿上掛著2靈體」　驚：難怪常絆倒！
  2. 追星贏家！　米蘭達可兒隔4年「曬世勳專輯照」甜問：你好嗎
  3. 曹格16歲「沒整形照片」曝光！　圓臉小眼睛…哀怨：同學都叫我pizza face
  4. 巨石強森加入漫威演誰？　《復仇者4》導演「高EQ回答」讓本尊爽翻
  5. 羅大佑大陣仗拍MV　出動40人展暖男力
  6. 跩哥馬份告訴我們—人非生而邪惡　那些哈利波特教我們的事（上）
  7. 罕吐不受認可心事…反遭信質疑：除了主持做到多少？　小S崩潰爆哭：很無助
  8. 眼尖網友看電影預告「1分15秒露鳥！」　全網動員變抓鳥大會
  9. 「金田一偵探大展」全球首場在台北！展覽界首見「VR密室解謎」
  10. 爆為了「玩PS4」拖慢拍攝　《007》導演認「愛打遊戲」揭真相

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366