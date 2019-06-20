畢書盡：我是一個沒自信的人！　「站上小巨蛋」心態才變了

記者關韶文／台北報導

歌手Bii畢書盡，睽違近兩年推出個人第六張全新專輯《Be Better》，日前他接陳大天訪問，自彈自唱新歌《除不盡的傷悲》，分享到新專輯的改變，畢書盡透露，「過去是一個很沒自信的人。」

談到新專輯的改變，畢書盡透露自己其實是一個極度沒自信的人，而且剛來台灣時人生地不熟也不會說國語，只能靠察言觀色行事，經常會很迷惘，直到站上了小巨蛋，完成了之前的那場巡迴後，才發現自己可以不再擔心受怕，經過的這些歷練讓他明白，自己需要什麼或者適合什麼，也因為這些，讓自己變成更好的模樣。

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▲▼畢書盡、陳大天開心合唱。（圖／MyMusic提供）

新專輯中，除了大受喜愛的悲傷畢式情歌之外，畢書盡想帶給歌迷更多更好的正能量，且在唱腔與編曲上做了很多新的嘗試，尤其推薦《If You Catch Me When I Fall》這首正能量爆表的搖滾力作，MV的主場景在華視的頂樓，也是Bii當年曾經打工的地方，重返舊地意義非凡，在撕心裂肺的嗓音中，可以聽見他對歌迷的聲聲呼喊「你在我墜落時接住了我！」

訪問中，開完嗓畢書盡拿起吉他邊調音邊對大天說：「待會兒你就幫我唱和聲！」完全神不知鬼不覺也不容大天說不就開始唱起來，搞得大天唱完還緊張直喊：「Bii弄得我一身冷汗！」