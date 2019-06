畢書盡：我是一個沒自信的人！　「站上小巨蛋」心態才變了

記者關韶文/台北報導

歌手Bii畢書盡,睽違近兩年推出個人第六張全新專輯《Be Better》,日前他接陳大天訪問,自彈自唱新歌《除不盡的傷悲》,分享到新專輯的改變,畢書盡透露,「過去是一個很沒自信的人。」

談到新專輯的改變,畢書盡透露自己其實是一個極度沒自信的人,而且剛來台灣時人生地不熟也不會說國語,只能靠察言觀色行事,經常會很迷惘,直到站上了小巨蛋,完成了之前的那場巡迴後,才發現自己可以不再擔心受怕,經過的這些歷練讓他明白,自己需要什麼或者適合什麼,也因為這些,讓自己變成更好的模樣。

新專輯中,除了大受喜愛的悲傷畢式情歌之外,畢書盡想帶給歌迷更多更好的正能量,且在唱腔與編曲上做了很多新的嘗試,尤其推薦《If You Catch Me When I Fall》這首正能量爆表的搖滾力作,MV的主場景在華視的頂樓,也是Bii當年曾經打工的地方,重返舊地意義非凡,在撕心裂肺的嗓音中,可以聽見他對歌迷的聲聲呼喊「你在我墜落時接住了我!」

訪問中,開完嗓畢書盡拿起吉他邊調音邊對大天說:「待會兒你就幫我唱和聲!」完全神不知鬼不覺也不容大天說不就開始唱起來,搞得大天唱完還緊張直喊:「Bii弄得我一身冷汗!」