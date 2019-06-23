偶像女團照X光發現「4公分腫瘤」　日夜狂咳嘆：人生好短

▲曾詠熙發行個人單曲。（圖／曾詠熙提供）

記者關韶文／台北報導

前蜜蜂少女隊單飛出輯的玉女歌手曾詠熙，23日推出獨立發行MV《對愛說》，這首歌是她大病初癒的心聲寫照，去年夏天她因久咳不止，連些微呼吸胸部都會劇痛，經照X光發現氣管有大到4公分的腫瘤，在日夜被咳嗽摧殘、幾乎無法呼吸和腫瘤化驗的陰影下，一度厭世腦海閃過跑馬燈：「人生好短！」

曾詠熙在選秀節目蜜蜂少女隊選拔中被相中，火速發行個人EP《想遇見》，備受歡迎，在歌壇路正要起飛之際，家中卻發生變故，她母親在新加坡被人倒債，家中生意失敗，還賣了房子還債，財產一夕歸零，她為了支撐家計，與好友合作轉去江蘇經營網拍服飾品牌、轉型大衣設計師，並找機會多接演出，想讓媽媽過好一點，沒想到此時她身體出狀況，開始驚天動地的劇咳，不但無法唱歌、也無法日常工作，呼吸變得很淺，因為只要一吸氣肺部就劇痛，讓曾詠熙常常喘不過氣，舉步維艱，只能躺在床上輾轉反側，她形容也無法好好睡，因為一個姿勢不對，患處就驚天動地地痛。

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▲▼曾詠熙走過人生難關，體認健康重要。（圖／曾詠熙提供）

她自責幫不了家裡，也不想跟家裡拿錢，獨自承受病情，身心備受煎熬，直到確定不是癌症才敢告訴媽媽，結果反過來換媽媽自責，不知道女兒獨自在大陸生重病，背地裡哭得梨花帶雨，曾詠熙生病之事，讓母女都難過、都辛酸，這也讓曾詠熙更想身體好起來，「唯有康復才能讓母親寬心，這比什麼物質都還更重要！」

所幸確診肺結核後，曾詠熙接受醫囑長期服藥和回診，身體日有起色，在漫長的治療中，也激發她的創作力，開始著手寫詞，也記錄下家變和大病後雲淡風輕的人生領悟，並獨立發行了新歌《對愛說》。