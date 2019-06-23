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後台直擊／東海狂語錄「頭髮留到腰」來台拍古裝！　銀赫幫出點子

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior D&E東海、銀赫22、23日連續2天來台開唱，他們下午抽空在後台接受台灣媒體聯訪，談起第三張迷你專輯《DANGER》的造型，東海聽到歌迷的心聲，終於剪掉留了1年的長髮，「一年之間留著長髮，連社長都問我要不要剪頭髮，所以換了一個造型。」他表示只要不是卡在中間的長度，長、短髮都喜歡，於是銀赫便拱他將長髮留到腰間，逗笑所有媒體。

▲▼Super Junior銀赫、東海。（圖／超級圓頂提供）

▲東海、銀赫在演唱會開演前接受台灣媒體訪問。（圖／超級圓頂提供）

D&E組合成立8年，累積出過人默契，兩人談起新專輯造型，銀赫的造型幾乎都是東海決定，若立場調換的話，他會如何幫東海定造型？他看著對方，幽默回答：「他不喜歡頭髮不長不短，那就乾脆理光頭，或者是把頭髮留到腰間好了。」東海無厘頭答：「那我選擇留到腰間，到時候我就來台灣拍古裝劇。」銀赫又補充：「因為東海不怎麼長鬍子，那就幫他擦點生髮水，也加上鬍子。」

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▲▼Super Junior銀赫、東海。（圖／超級圓頂提供）

▲東海狂語錄「把頭髮留到腰間」，銀赫出的主意。（圖／超級圓頂提供）

此次「The D&E」巡演由銀赫擔任舞台總監與舞台導演，東海無條件信任對方，他下一句調侃：「反正我說什麼他也不會聽！」談起D歐巴與E歐巴的告白影片，他秒聽懂記者的題目，用中文回答「他的Idea。」銀赫則是害羞回答：「這包含我的心意，我很認真寫，因為要跟粉絲告白，老婆、寶貝、Honey，是我們想要叫粉絲的暱稱。」銀赫肉麻回應：「希望粉絲睡前也可以聽一下，睡不著的話，就是跟我們一起熬夜的感覺。」

▲▼Super Junior銀赫、東海。（圖／超級圓頂提供）

▲Super Junior預告回歸計畫。（圖／超級圓頂提供）

談起SJ在台灣突破各種紀錄，銀赫謙虛感謝：「我們也沒想到會創造出這樣的紀錄，這是粉絲為我們做到的，到現在還是很感動。」他每次訪台都會以「老婆」稱呼粉絲，紅著臉解釋「韓文叫老婆（여보）會有點害羞，但因為是外語，叫起來老婆老婆比較不那麼害羞。」 

另外，圭賢退伍，SJ預告即將回歸，但23日受訪時，隊長利特不在場，銀赫小心翼翼地說：「因為隊長不在，我們亂講的話，回去會被罵。」東海機靈回答：「Super Show 7S要進入尾聲，新專輯、新MV差不多要著手開始了，那個...你們就寫推測的。」東海幽默地舉起手假裝打字，告訴記者該如何下筆，訪問充滿笑聲。

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