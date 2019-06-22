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《101》史上第一次！金宇碩C位鏡頭遭刪　韓網氣瘋：討厭他？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣選秀《PRODUCE X 101》第4季在5月開播，團體UP10TION成員金宇碩實力堅強、長相帥氣，很快就獲得超高討論度，他21日成功拿下第一名C位寶座，節目一直以來有個傳統必須由C位帶領全體練習生向觀眾問好，怎料，他當天的畫面遭製作組全部剪光光，成為4季以來第一位遭刪減鏡頭的C位，令大批粉絲氣炸。

▲▼《101》史上第一次！金宇碩C位鏡頭遭刪　韓網氣瘋：討厭他？（圖／翻攝自Mnet）

▲金宇碩C位象徵鏡頭遭刪，韓網氣瘋。（圖／翻攝自Mnet）

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金宇碩21日成功拿下第一名C位寶座，照理來說，他應該會帶領30名練習生全體向觀眾（國民製作人）問好，象徵得到本週C位的意義，沒想到，這個片段全部被刪掉，引起大批網友暴動抗議，在當晚登上論壇熱門討論，留言氣炸直呼「安俊英不喜歡二手（此處應為曾出道過的男團）我不知道，但應該是討厭金宇碩」、「x的，俊英在幹嘛，居然把第一名象徵剪掉了」。

▲▼《101》史上第一次！金宇碩C位鏡頭遭刪　韓網氣瘋：討厭他？（圖／翻攝自Mnet）

▲▼《101》過去選出30強時，第一名會帶領全體練習生向鏡頭問好。（圖／翻攝自Mnet）

▲▼《101》史上第一次！金宇碩C位鏡頭遭刪　韓網氣瘋：討厭他？（圖／翻攝自Mnet）

《PRODUCE X 101》至今播岀4季，回顧過去3季以來，30強名單出爐時，奪下C位的第一名練習生將會帶領全體成員向觀眾問好，感謝所有投票給他們的「國民製作人」，沒想到，第4季的部分遭刪減，引起極大爭議，更有粉絲氣喊：「那下一次也要把金宇碩送上C位，讓他講話。」

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金宇碩, 李鎭赫, PRODUCE X 101

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