直擊／中文很簡單！銀赫需要老婆「幫我呼呼」　東海硬頭皮翻譯

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體Super Junior小分隊D&E東海、銀赫相隔4年回到台灣舉辦專場演唱會，他們一早從日本飛來，但兩人絲毫看不出倦怠感，開場便帶來勁歌熱舞《Circus》、《Danger》、《Watch Out》等，藍色雷射光芒四射，兩人穿著金色西裝從舞台二樓帥氣登台，現場氣氛嗨到最高點，2人中文雖退步一點，但誠意滿滿，東海搞笑地反串翻譯，用流利的英文與歌迷對話，逗笑台下5500位粉絲。

▲▼Super Junior D&E從二樓舞台登場。（圖／記者張一中攝）



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東海、銀赫22日在新莊體育館舉辦演唱會，東海用熟悉的中文台詞自我介紹：「親愛的寶貝們，好久不見，我是不破尚，華麗的挑戰你們記得嗎？」他不時穿插中、韓雙語對話：「你們等我們嗎？聽不懂에요？我的中文發音不好嗎，你們一定要學習韓文。」由於他們前一晚還在日本跑行程，一時之間無法轉換語言，他自嘲「到今天早上為止都在日本，有點搞混了，要整理一下。」

▲東海、銀赫一開場就帶來勁歌熱舞。（圖／記者張一中攝）



銀赫爆笑接話：「但是中文像吃飯一樣簡單，我的老婆～」此時，東海跟著用大喊：「我的老公在哪裡？」銀赫嘴甜中文告白：「你們想我們嗎？那為什麼沒有每天來看我，我每天都在等妳們耶，現在開始要每天來看我喔，知道嗎？」他原本打算用一大段中文與歌迷對話，但最後講得零零落落，崩潰用不標準的中文喊著：「真的好熱，好熱啊，快幫我呼呼。」講完坐地崩潰，東海替他結尾：「你們一定要學習韓文。」

▲東海、銀赫一搭一唱對話超好笑。（圖／記者張一中攝）



兩人默契十足地一搭一唱，銀赫乾脆放棄講中文，叫東海幫翻譯，此舉考倒東海，他支支吾吾地用中、英文穿插：「接下來...next song oh my god I love u。」但東海後來漸漸上手，用幾個單字翻譯出銀赫想表達的話語，驕傲地喊著：「我很厲害！」笑翻全場歌迷。