ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／中文很簡單！銀赫需要老婆「幫我呼呼」　東海硬頭皮翻譯

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體Super Junior小分隊D&E東海、銀赫相隔4年回到台灣舉辦專場演唱會，他們一早從日本飛來，但兩人絲毫看不出倦怠感，開場便帶來勁歌熱舞《Circus》、《Danger》、《Watch Out》等，藍色雷射光芒四射，兩人穿著金色西裝從舞台二樓帥氣登台，現場氣氛嗨到最高點，2人中文雖退步一點，但誠意滿滿，東海搞笑地反串翻譯，用流利的英文與歌迷對話，逗笑台下5500位粉絲。

▲▼Super Junior D&E演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼Super Junior D&E從二樓舞台登場。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼Super Junior D&E從二樓舞台登場。（圖／記者張一中攝）

東海、銀赫22日在新莊體育館舉辦演唱會，東海用熟悉的中文台詞自我介紹：「親愛的寶貝們，好久不見，我是不破尚，華麗的挑戰你們記得嗎？」他不時穿插中、韓雙語對話：「你們等我們嗎？聽不懂에요？我的中文發音不好嗎，你們一定要學習韓文。」由於他們前一晚還在日本跑行程，一時之間無法轉換語言，他自嘲「到今天早上為止都在日本，有點搞混了，要整理一下。」

▲▼Super Junior D&E演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲東海、銀赫一開場就帶來勁歌熱舞。（圖／記者張一中攝）

銀赫爆笑接話：「但是中文像吃飯一樣簡單，我的老婆～」此時，東海跟著用大喊：「我的老公在哪裡？」銀赫嘴甜中文告白：「你們想我們嗎？那為什麼沒有每天來看我，我每天都在等妳們耶，現在開始要每天來看我喔，知道嗎？」他原本打算用一大段中文與歌迷對話，但最後講得零零落落，崩潰用不標準的中文喊著：「真的好熱，好熱啊，快幫我呼呼。」講完坐地崩潰，東海替他結尾：「你們一定要學習韓文。」

▲▼Super Junior D&E演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲東海、銀赫一搭一唱對話超好笑。（圖／記者張一中攝）

兩人默契十足地一搭一唱，銀赫乾脆放棄講中文，叫東海幫翻譯，此舉考倒東海，他支支吾吾地用中、英文穿插：「接下來...next song oh my god I love u。」但東海後來漸漸上手，用幾個單字翻譯出銀赫想表達的話語，驕傲地喊著：「我很厲害！」笑翻全場歌迷。

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

推薦閱讀

直擊／SJ東海、銀赫抵台親切鞠躬！　歌迷堵到本人：好帥

直擊／SJ東海、銀赫抵台親切鞠躬！　歌迷堵到本人：好帥

Irene低頭躲相機出意外！　「超大力撞車」驚險瞬間曝光

Irene低頭躲相機出意外！　「超大力撞車」驚險瞬間曝光

長榮罷工Day3！Wanna One裴珍映訪台見面會　班機遭殃

長榮罷工Day3！Wanna One裴珍映訪台見面會　班機遭殃

30名單出爐／《101》金宇碩奪第一名　廝殺UP10TION李鎭赫…結局反轉

30名單出爐／《101》金宇碩奪第一名　廝殺UP10TION李鎭赫…結局反轉

雪莉拍全裸18禁電影…遭指吸毒！　沉默2年回答：我拔頭髮給你

雪莉拍全裸18禁電影…遭指吸毒！　沉默2年回答：我拔頭髮給你

新聞直播又出事！主播連線棚外　男記者「忙著梳瀏海」對話尷尬了

新聞直播又出事！主播連線棚外　男記者「忙著梳瀏海」對話尷尬了

韓推破尺度BL片！男男全裸入浴激吻　超Man扛肩抱上床禁戀

韓推破尺度BL片！男男全裸入浴激吻　超Man扛肩抱上床禁戀

韓惠珍模特兒20年拍全裸照！　韓網震撼2天「性感腰窩僅3%女生有」

韓惠珍模特兒20年拍全裸照！　韓網震撼2天「性感腰窩僅3%女生有」

日本天團柚子來台開唱　「挑戰自彈自唱」9月連寵台粉2天

日本天團柚子來台開唱　「挑戰自彈自唱」9月連寵台粉2天

《101》史上第一次！金宇碩C位鏡頭遭刪　韓網氣瘋：討厭他？

《101》史上第一次！金宇碩C位鏡頭遭刪　韓網氣瘋：討厭他？

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

汪小菲罵3歲兒：男生有什麼好哭！　大S翻臉回嗆「你閉嘴」…網友戰翻了

胡歌拿到新娘捧花！　女賓客搶下…下秒直接「塞給他」網笑翻

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

新北租到猛鬼屋！ 師父來一看噴髒話「客廳站了300個」⋯博焱嚇瘋搬家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Super Junior D&E, 東海, 銀赫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 韓式烤肉必備「醃洋蔥」沾醬！在家自己做不用30分鐘
  2. 閨蜜手機「驚見男友升旗床照」　白甜網紅才發現：3好友同時偷偷來！
  3. 楊冪外套脫了…裡面「只穿超低胸洋裝」　網一看全暴動：我的媽呀
  4. 羅志祥「開分身和酸民對嗆」帳號曝光！　罵完直接封鎖：很爽
  5. 看得過癮也刺進心裡！《與惡》後又一部超推台劇－《噬罪者》
  6. MONSTA X元虎「演唱會前1天宣布缺席」　剛到大馬又折返原因曝光…粉絲崩潰
  7. Jisoo《阿斯達》重要客串！　宋仲基為她報仇…笑到令人發毛
  8. 《新說唱2》海選…鄧紫棋衝後台「失控爆哭」　崩潰：我一個人沒辦法
  9. 蘿莉塔cos《美少女戰士》　「背殺辣腿螞蟻腰」電到男粉：不動怒就是100分
  10. 專訪／夏于喬曝做人進度「想演到生小孩」　辭掉9年《型男》：我沒退路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366