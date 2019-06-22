東海水槍玩真的「失控噴記者」　銀赫又玩翻譯：我沒那麼兇～

記者吳睿慈／台北報導

Super Junior小分隊D&E東海、銀赫22日在新莊體育館舉辦演唱會，吸引5500名粉絲到場朝聖。他們帶來多首快歌以及性感歌曲，台下尖叫連連，演唱會上，他們為迎接夏天到來，把水槍帶到舞台上，途中還走下台往搖滾區的歌迷噴水，失控的東海看見眼熟的記者，還用水攻擊對方，現場氣氛歡樂。

▲東海、銀赫把水槍帶上台。（圖／記者張一中攝）



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巡演「The D&E」來到台灣站，東海、銀赫把水槍環節原封不動搬來台灣，兩人在唱到《Bout You》時，換上一身夏天裝扮，舉著兩把水槍登場，驚喜走下舞台，朝著搖滾區的歌迷噴水，東海射水槍越來越嗨，當看見熟悉的記者臉孔，竟筆直地朝媒體方向前進，用水攻擊對方，最後開心地與記者擊拳。

▲▼東海、銀赫勁歌熱舞。（圖／記者張一中攝）



「老少年」用盡全力陪歌迷玩，東海、銀赫唱到《Oppa Oppa》、《Can You Feel It》時，在台上跳來跳去，粉絲爆笑舉起手幅「歐巴你們累嗎，請坐」，但銀赫大喊反駁：「我們不累！老婆，不累！」東海則是幽默表示：「今天演唱會結束了，大家回家吧，掰掰。」接著，他們帶領全場跳「觸觸舞」，東海刻意在語句尾聲加重語氣「大家起來！大家跳舞！大家請坐！可愛！老婆！」台下歌迷忍不住出聲笑他「笨蛋」，銀赫立刻跳出來反嗆：「你才笨蛋！」

▲演唱會來了不少男粉。（圖／記者張一中攝）

Super Junior近來男粉數量增加，22日演唱會也來了不少男生，東海爆笑表示：「不好意思，我不愛男生，但我會記得你。」兩人與台下歌迷互動頻頻，看見有粉絲舉著ipad字幕「把衣服脫了」，東海再度歪樓：「你是在炫耀ipad嗎？對！我們沒有ipad。」但他們後來還是乖乖脫了外套，引起全場尖叫。

安可時，東海、銀赫率先自爆「只剩2首歌」，台下響起哀嚎不捨的聲音，銀赫學起歌迷的「啊～」不捨聲響，翻譯敬業照翻，立刻被銀赫擺一道，他再度喊著「啊～」，翻譯又翻「啊～」，他大笑調侃：「這個為什麼要翻，我只是啊～幹嘛要翻這個。」他再度對台下粉絲大喊：「哪有人來看演唱會不讓我們唱歌。」翻譯照著他的語氣傳達，他又反回：「我沒有那麼兇喔！」東海則是糗「翻譯太投入了不好意思，他（翻譯）是演員。」兩人再度玩起翻譯。演唱會在唱完《Victory》後落幕，他們23日同樣在新莊體育館開唱。