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雪莉拍全裸18禁電影…遭指吸毒！　沉默2年回答：我拔頭髮給你

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星雪莉作風大膽、講話直率，在演藝圈立下獨樹一幟的風格，也時常在IG分享時常生活，其中包含瘋狂辦趴時照片，導致網路上的評論正反兩極，甚至有謠言指她有吸毒，不少網友比對出她的瞳孔與吸毒者的瞳孔相似，負面傳聞不斷傳出，對此，她21日接下新節目《replynight》主持，正面回答網路上的惡評，直白回答：「我可以拔頭髮給你驗。」

▲雪莉認為內衣只是裝飾品。（圖／翻攝自Youtube）

▲雪莉認為內衣只是裝飾品。（圖／翻攝自Youtube）

雪莉時常拋下包袱，貼出沒穿內衣的激凸照片，但她不以為意，更在直播上大膽反嗆網友，對此，她在節目上表達意見，由於她的消化不好，如果穿著內衣會壓迫到胃，只是因為舒服所以不穿，「對我來說，我覺得內衣就像是裝飾品，我覺得跟衣服搭配就穿，如果不搭就不穿。」直白說出自己心中的想法。

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▲▼雪莉拍全裸18禁電影…遭截圖指吸毒！　直白：我拔頭髮給你（圖／翻攝自Youtube）

▲▼雪莉拍完《Real》後遭指吸毒，隔了2年回應傳聞。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼雪莉拍全裸18禁電影…遭截圖指吸毒！　直白：我拔頭髮給你（圖／翻攝自Youtube）

▲▼雪莉拍全裸18禁電影…遭截圖指吸毒！　直白：我拔頭髮給你（圖／翻攝自Youtube）

雪莉過去曾是偶像女團f(x)出身，退團後風格卻漸漸鮮明，也有網友認為她彷彿變了一個人，更有謠言指出她疑似吸毒，由於她曾在18禁電影《Real》裡有吸毒演技，精湛的表現產生不少誤會，她無奈表示，當時為了演好角色，一天專研5篇毒品電影，直接了當地回應：「我真的可以在這裡拔頭髮給你，不然腳毛也可以。」她強調不會做犯法的事，否認吸毒一事。

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