Irene低頭躲相機出意外！　「超大力撞車」驚險瞬間曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團Red Velvet風格鮮明，不管主打歌節奏多麼獨特，總是能走出自己的一條路。她們近日推出新歌《Zimzalabim》，21日出演音樂節目《音樂銀行》，不少粉絲聚集搶拍她們的上班路直擊，怎料，Irene帶著鴨舌帽、低頭走路，卻不慎撞到前方貨車，超大力的撞擊還有反作用力的反彈，令現場歌迷驚呼連連。

▲Irene上班路驚險撞車。（圖／翻攝自韓網）



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Irene於21日出席音樂節目《音樂銀行》，吸引許多粉絲搶拍上班路直擊，但她當天將頭上鴨舌帽壓低，徑直地往前走，身旁工作人員護在旁邊，防止歌迷的相機太過靠近，卻意外導致碰撞事件，她的正臉筆直撞上前方的小貨車後照鏡，過程驚險嚇壞所有人。

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▲Irene於21日出席《音樂銀行》被拍下驚險一瞬間。（圖／翻攝自韓網）



Red Velvet連續3年在夏天推出新作品，此次主打歌曲《Zimzalabim》靈感來自歐洲的咒語，一邊喊著咒語一邊盼夢想實現，奇特的歌曲旋律令歌迷直呼很難消化，她們也坦言擔心不知如何呈現歌曲，但5人信心喊話「我們會不斷去挑戰跟嘗試，請大家多多期待。」21日在音樂節目《音樂銀行》帶來回歸舞台，獲得廣大迴響。Red Velvet全新迷你專輯《‘The ReVe Festival’ Day 1》於19日與韓同步在台數位發行。