30名單出爐／《101》金宇碩奪第一名　廝殺UP10TION李鎭赫…結局反轉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣選秀節目《PRODUCE X 101》第4季從5月開播以來，21日已經進行到最後30名生存戰，冠軍、亞軍出爐，而一直很有人氣的金敏圭從第3名掉到第10名，震驚所有練習生，全場嚇到嘴巴張開，就在30名名次全部宣布完，節目組再度放出大絕，決定救出一名「X復活者」，本季遊戲規則再度更變，結局大反轉。

▲▼金敏圭從第一名掉到第三名，今日更下降7名，最後只拿第10名，全場嚇壞。（圖／翻攝自Mnet）



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《PRODUCE X 101》在經過6週的激烈投票後，21日終於公佈30名獲選名額，第一階段先公佈29名到21名，分別為崔壽桓、朴宣浩、Tony、李協、金炫彬、金施勲、姜敏喜、金國憲、李洗賑，第二階段公佈20名到11名，分別為姜賢秀、琴東賢、黃允聖、曹承衍、崔秉燦、李翰潔、咸元真、車俊昊、宋有彬、孫東杓。

▲金曜漢穩穩拿下第3名。（圖／翻攝自Mnet）



接著公佈上位圈的練習生，金敏圭從前3名直接降落到第10名，李棟旭看見他忍住眼淚的採訪，感性安慰：「累的話也可以哭，也可以倚靠人。」一席話惹哭觀眾，再來第9名由曾出道的團體VICTON韓勝宇拿下，第8名李津宇、第7名南道賢、第6名李垠尚、第5名具正模、第4名宋亨俊、人氣超高的金曜漢穩穩拿下第3名。

▲▼UP10TION互相廝殺，金宇碩拿下第一名、李鎭赫第二名。（圖／翻攝自Mnet）



特別的是，團體UP10TION出身的李鎭赫在上一集人氣飆高，一口氣上升到冠軍候補位，與同隊的金宇碩爭奪1、2名，兩人互相喊話「不想輸」，最後由金宇碩以172萬8千票拿下本週的冠軍，李鎭赫也為團隊爭光抱走亞軍。最後，萬眾注目的第30名由朱昌旭驚險奪得，他與第31名金東玧僅差了3000票。

而本季再度新增規則，除了30名練習生成功存活外，節目決定救回一名「X復活者」，就在節目播岀的24小時內可以投票，等於最後共有31名練習生留下，大反轉的結果，令全場震驚不已。

▲朱昌旭驚險奪第30名。（圖／翻攝自Mnet）