Jisoo《阿斯達》重要客串！　宋仲基為她報仇…笑到令人發毛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓神話劇作《阿斯達年代地》採百分之百事前製作，動員無數名資深演員、配角角色，劇組日前證實BLACKPINK Jisoo、Nichkhun將會以特別客串的方式現身，22日播岀第7集，Jisoo果真以一身古裝造型現身，她飾演宋仲基劇中的雙胞胎兄弟「薩雅」的情人，最後卻慘遭殺害、死於非命。

▲▼宋仲基一人分飾兩角，雙胞胎的身份終於揭開。（圖／翻攝自Netflix）



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隨著《阿斯達年代地》劇情即將進入高潮，宋仲基一人分飾兩角的橋段終於登場，他分別是飾演銀殲、薩雅，薩雅留著一頭及腰長髮、長相優美，卻因「伊格特」的身份長年被關在高塔，直到塔雅誤闖他的房間，他才真正與觀眾見面。

▲Jisoo在《阿斯達》有重要角色的客串，她是薩雅的情人，但最後死於非命。（圖／翻攝自Netflix）



▲▼薩雅為幫摯愛報仇，破壞太遏何的計畫，笑得令人發毛。（圖／翻攝自Netflix）

第7集裡公開薩雅的真實身份，他就是當年妥坤（張東健飾演）撿回來的小孩，長年被關在高塔的他，曾經想與摯愛「塞那萊」私奔，怎料被太遏何發現，女方慘遭殺害，太遏何殘忍地將沾滿鮮血的訂情手環還給他，致使他心中埋下仇恨的果子，當他成功報仇時，笑得令人發毛。而Jisoo正是客串「塞那萊」角色，展現淚眼汪汪的演技，一登場就擄獲所有人的目光，成為當集最受討論的角色。