日本天團柚子來台開唱　「挑戰自彈自唱」9月連寵台粉2天

記者吳睿慈／台北報導

日本國民天團柚子YUZU以原創、多元的清新曲風受到喜愛，出道逾21年在樂壇屹立不搖。他們曾在2016、2017年來台開唱，今年為了一年一度頒獎典禮金曲獎，將在6月29日與歌手蔡旻佑共同合作，同時宣布9月28日、29日將連續2天在信義劇場Legacy MAX開唱。

▲柚子即將來台參加金曲合作舞台。（圖／avex taiwan提供）



柚子受邀第30屆金曲獎頒獎典禮表演，6月29日與創作歌手蔡旻佑將有合作舞台，兩人激動表示：「這次是和台灣藝人合作初體驗，特別期待有更多的音樂交流，同時感到很興奮。」結果合作舞台，他們也將在9月28日、29日來台舉辦巡演「柚子 亞洲演唱會 2019 柚彈柚唱～拍手喝祭～」。

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為了迎接巡演到來，柚子特地推出貼近主題的單曲《SEIMEI》，創作概念是他們最想傳遞的「希望聯繫起生命中深厚的羈絆」，歌曲正面又充滿能量，也被選為東京2020奧林匹克傳遞聖火跑者募集的主題曲。

今年來到台灣開唱，柚子除了首次帶來自彈自唱形式之外，也希望以台灣為起點，漸漸將他們的音樂傳達給亞洲的歌迷，演唱會票價共分為2種站席A區3200元、站席B區2600元，台北演唱會門票將於30日下午13點ibon售票系統機台及網站同步開賣。