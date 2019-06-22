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畢書盡專屬巴士上路！　親自「摺紙星星」寵粉沒極限

記者關韶文／台北報導

歌手Bii畢書盡前進KKBOX網路節目宣傳新專輯《Be Better》，並與粉絲一同搭乘觀光巴士「與Bii同行」，在露天觀光巴士上飆歌！首先他搭乘人力車在信義區造勢，得同時手腦並用，接受現場拷問、還得雙手摺紙星星，寵粉的他特別親手摺出星星要送給粉絲，被問到最愛哪個香水味？他表示有收藏很多瓶，「最喜歡果香的味道，曾經自己調配過香水！」

畢書盡即將在下月7日邁入30歲，粉絲特別著韓服唱著韓語版的生日快樂歌在台北101大樓前為他提前慶生，並獻上三禮：韓國生日必吃的海帶、人蔘補元氣、羅漢果護嗓！BF家人們對偶像感性告白「加油，我們永遠陪你走下去」他許下：「希望下個十年能去到更多地方，無論是私下或工作，BF粉絲家人們繼續陪我一起飛一起走。」

▲▼ 畢書盡。（圖／KKBOX提供）

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▲▼畢書盡親自帶粉絲遊台北。（圖／KKBOX提供）

▲▼ 畢書盡。（圖／KKBOX提供）

Bii畢書盡也親自抽出粉絲上車前想要獻唱的歌曲，讓這台觀光巴士瞬間變成行動KTV包廂，BF家人們接力唱出《 Better fly》、《 Love More》、《悲傷如雨》等歌給本尊聽，Bii畢書盡更拿起麥克風與歌迷合唱，他稱讚「粉絲們都好會唱歌，以後活動一定要跟我大合唱。」

巴士從台北101出發，沿途經過東區、善導寺、老鷹音樂、台北車站、北門、最後抵達西門町，他敬業地沿途介紹台北觀光景點，對台北捷運站名更是倒背如流，超強記憶力讓全場驚呼。

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