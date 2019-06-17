畢書盡大陸巡演「全被取消」　賠錢又失落：最擔心粉絲！

記者關韶文／台北報導

畢書盡大陸巡演全被取消，老鷹音樂無奈在臉書公告，雖然歌迷湧入詢問真正的取消原因，老鷹僅低調表示，「是主辦單位的問題，現在只希望粉絲退票部分可以完善處理。」

畢書盡上月前進上海舉辦發佈會，宣布全新巡演《Be Better》將在上海、成都、廣州舉辦，消息一出，不少歌迷都興奮不已。不過沒想到，事隔不到一個月，歌迷卻換來一地心碎，17日下午，老鷹證實「3場演唱會全取消了。」

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▲▼Bii巡演全被取消。（圖／記者徐斌慎攝）

畢書盡第一時間聽到取消，相當失落，老鷹音樂表示，「畢書盡聽到時很驚訝， 因為取消心情當然不會好，確實蠻失落的。」被問到關於演唱會損失，老鷹則表示，「其實節目已經在製作了，但損失還沒有計算，就希望後續粉絲退票退款主辦那邊可以處理完善。」至於未來還會不會重啟巡演，老鷹則表示先將目前處理好，未來再討論。

▲畢書盡大陸巡演取消。（圖／翻攝老鷹音樂臉書）

老鷹音樂臉書全文：

致各位支持Bii畢書盡的BF家人們

畢書盡Be Better 內地巡迴演唱會，在今日收到主辦方取消的消息！老鷹音樂在此獻上十二萬分的歉意。關於預購退票後續相關處理，懇請大家洽詢主辦單位與售票系統由原渠道進行退款。

故事... 未完，但讓我們期待更好的明天，繼續努力加油！