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就是不想付！18小時音檔遭駭贖金400萬　「傳奇樂團」直接開放下載

記者蕭采薇／綜合報導

英國搖滾天團「電台司令」（Radiohead）主唱湯姆約克（Thom Yorke）近日遭駭，他在專輯《OK Computer》時期所錄製總長共18小時的Demo全被駭客竊取，並索取贖金15萬美金（約台幣470萬5213元）。湯姆約克一氣之下，竟做出一項驚人創舉。

▲▼「電台司令」（Radiohead）主唱湯姆約克（Thom Yorke）Demo遭駭。（圖／達志影像／美聯社）

▲「電台司令」主唱湯姆約克Demo遭駭。（圖／達志影像／美聯社）

為了不讓心血被竊取或是外流，像是「電台司令」等級，或許大多會選擇付錢了事，但湯姆約克不是一般人。他的做法是，與其被索取高額贖金，不如一次全部公開！他們選擇把被駭走的18小時檔案全部公布在網路上，可以線上聽也可以選擇付18英鎊（約台幣717元）下載，連結將開放18天。

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在這18小時的音檔中，有包括「電台司令」從1995到1998年未公開的Demo跟現場錄音以及各種素材，對於搖滾樂界可說是「最珍貴的史料」。而所有販售得到的金額，將全數捐給環保團體。此舉被搖滾樂迷大讚：「帥爆！非常電台司令！」也有人說：「這是給駭客最好的反擊！」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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電台司令, Radiohead, 湯姆約克, Thom Yorke

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