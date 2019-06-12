快訊／B.I認了買毒對話「我將退出團隊」　IG懺悔：對不起iKON成員

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」旗下男團iKON，隊長B.I（金韓彬）12日爆出買毒對話紀錄。當中他說道：「想一輩子都吸那個！」他在IG道歉，並宣佈退出團隊。

▲iKON隊長B.I宣佈退出團隊。（圖／記者張一中攝）

儘管YG娛樂原先稱「B.I與2016年毒品事件無關。」但B.I於12日下午在IG發表聲明，開頭先說道：「首先，對於我不適當的行為引起的爭議，先表達真心的歉意。」並承認了買毒對話是事實：「曾經在很辛苦的時候，依靠連了解都不應該的物品是事實。」但他也表示，最後因為害怕，其實並沒有吸食。

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B.I接著表達歉意，更宣布將退出iKON：「因為我的錯誤言行而受到傷害的粉絲們，我感到非常羞愧和抱歉。我將謙虛地反省自己的錯誤，並將退出團隊。再次向粉絲以及iKON成員們誠摯表達歉意，對不起。」

▲B.I道歉並宣佈退出iKON。（圖／翻攝自IG）

22歲的iKON成員B.I因擔任創作主力，備受老闆梁鉉錫喜愛，也是隊中人氣王。韓媒《DISPATCH》12日公佈B.I的對話紀錄，顯示他在2016年開始便使用大麻、LSD等毒品。當年4月份，B.I透過通訊軟體KAKAOTALK向A某說：「顆顆顆，我想吸那個（指LSD）一輩子，那個強嗎？」

A某當時回覆：「L那個（指LSD），在我們國家是一級毒品。」但B.I接著說：「我是問藥效強嗎？」、「想要幾個都可以買到嗎？」還發牢騷抱怨：「想買3個，最近要省點錢，你買的話不能打折嗎？」更狂言：「我是為了成為天才才吸的。」因為想成為天才而走險路的他，也為自己的行為付出代價。

▲YG娛樂風波不斷，旗下男團iKON隊長B.I（中）又爆出買毒風波。（圖／翻攝自iKON推特）