ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／B.I認了買毒對話「我將退出團隊」　IG懺悔：對不起iKON成員

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」旗下男團iKON，隊長B.I（金韓彬）12日爆出買毒對話紀錄。當中他說道：「想一輩子都吸那個！」他在IG道歉，並宣佈退出團隊。

▲▼iKON出席 韓拼盤演唱會「SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI」。（圖／記者張一中攝）

▲iKON隊長B.I宣佈退出團隊。（圖／記者張一中攝）

儘管YG娛樂原先稱「B.I與2016年毒品事件無關。」但B.I於12日下午在IG發表聲明，開頭先說道：「首先，對於我不適當的行為引起的爭議，先表達真心的歉意。」並承認了買毒對話是事實：「曾經在很辛苦的時候，依靠連了解都不應該的物品是事實。」但他也表示，最後因為害怕，其實並沒有吸食。

請繼續往下閱讀...

B.I接著表達歉意，更宣布將退出iKON：「因為我的錯誤言行而受到傷害的粉絲們，我感到非常羞愧和抱歉。我將謙虛地反省自己的錯誤，並將退出團隊。再次向粉絲以及iKON成員們誠摯表達歉意，對不起。」

▲▼B.I道歉並宣佈退出iKON。（圖／翻攝自IG）

▲B.I道歉並宣佈退出iKON。（圖／翻攝自IG）

22歲的iKON成員B.I因擔任創作主力，備受老闆梁鉉錫喜愛，也是隊中人氣王。韓媒《DISPATCH》12日公佈B.I的對話紀錄，顯示他在2016年開始便使用大麻、LSD等毒品。當年4月份，B.I透過通訊軟體KAKAOTALK向A某說：「顆顆顆，我想吸那個（指LSD）一輩子，那個強嗎？」

A某當時回覆：「L那個（指LSD），在我們國家是一級毒品。」但B.I接著說：「我是問藥效強嗎？」、「想要幾個都可以買到嗎？」還發牢騷抱怨：「想買3個，最近要省點錢，你買的話不能打折嗎？」更狂言：「我是為了成為天才才吸的。」因為想成為天才而走險路的他，也為自己的行為付出代價。

▲▼iKON（上）和WINNER（下）受到YG娛樂負面形象影響。（圖／翻攝自iKON推特）

▲YG娛樂風波不斷，旗下男團iKON隊長B.I（中）又爆出買毒風波。（圖／翻攝自iKON推特）

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

推薦閱讀

DC影集《沼澤異形》才播一集就確定腰斬！　監製溫子仁也傻眼

DC影集《沼澤異形》才播一集就確定腰斬！　監製溫子仁也傻眼

《冰雪奇緣》隱藏故事線超展開！艾莎爸媽為樂佩而死？　泰山身世也和她們有關

《冰雪奇緣》隱藏故事線超展開！艾莎爸媽為樂佩而死？　泰山身世也和她們有關

布蘭妮批狗仔「把我P得像胖了18公斤」　怒嗆：我本人瘦得像根針！

布蘭妮批狗仔「把我P得像胖了18公斤」　怒嗆：我本人瘦得像根針！

雪莉出道14年「6月底正式SOLO」　網驚想起她退團原因⋯留言吵一片

雪莉出道14年「6月底正式SOLO」　網驚想起她退團原因⋯留言吵一片

林志玲「放浪大嫂團」女星懷孕了！　寬鬆帽T飄孕味⋯進出婦產科曝光

林志玲「放浪大嫂團」女星懷孕了！　寬鬆帽T飄孕味⋯進出婦產科曝光

《地球百子》男女主角秘戀修成正果　伊麗莎泰勒宣布：我和鮑比莫利結婚了

《地球百子》男女主角秘戀修成正果　伊麗莎泰勒宣布：我和鮑比莫利結婚了

就是不想付！18小時音檔遭駭贖金400萬　「傳奇樂團」直接開放下載

就是不想付！18小時音檔遭駭贖金400萬　「傳奇樂團」直接開放下載

iKON B.I買毒對話紀錄曝光　指名「藥效強」求打折：我想吸一輩子！

iKON B.I買毒對話紀錄曝光　指名「藥效強」求打折：我想吸一輩子！

小賈斯汀嗆聲湯姆克魯斯：是男人就釘孤枝！　拳王康納湊熱鬧參戰

小賈斯汀嗆聲湯姆克魯斯：是男人就釘孤枝！　拳王康納湊熱鬧參戰

4.3分史上最慘！　HBO選了《冰與火》結局角逐「艾美獎最佳編劇」

4.3分史上最慘！　HBO選了《冰與火》結局角逐「艾美獎最佳編劇」

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

快訊／阿翔偷吃出面了！認對不起最愛的老婆「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

快訊／謝忻認「違反社會道德」：越了不可跨越的那條線

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

iKON, B.I, YG, YG娛樂, 金韓彬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「你的偶像終究不是你的偶像」YG環境與高壓訓練付出的代價
  2. 田中千繪走出靈堂掩面爆哭　漲紅臉哽咽：馬如龍是最照顧我的前輩！
  3. 獨／阿翔爆偷吃「1年前就被抓包」！　謝忻跟飛出國…甜蜜兩人世界曝光
  4. 創作男歌手收「72包衛生紙」　傻眼承認：我用量很大！
  5. 洪都拉斯驚爆「謝忻曾對我放電」　曝她私下真實個性
  6. 阿翔老婆曾曝憂鬱心聲「遇見傷人的那位」！　1個月前才發文：婚姻是墳墓
  7. 網抓包「阿翔、謝忻傳情鐵證」　隔空曖昧藏IG「要是能抱抱睡...」
  8. 《新說唱》第二季「首播日」曝光！　千人海選預告嗨炸
  9. 爵士女歌手9m88高唱「為愛篩檢」　鼓勵正面態度追愛！
  10. 爆料房客氣罵阿翔！「租金被拿去養小三」　質疑Grace早知情

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366