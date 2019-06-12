iKON B.I買毒對話紀錄曝光　指名「藥效強」求打折：我想吸一輩子！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」從年初開始風波不斷，12日再爆出旗下受寵男團iKON隊長B.I（金韓彬）的買毒對話紀錄，當中他說道：「想一輩子都吸那個！」然而警方其實在2016年就掌握他吸毒的證據，卻也因「YG神秘力量」沒繼續辦下去，再次引發軒然大波。

▲iKON人氣成員B.I爆出買毒對話紀錄。（圖／記者張一中攝）



「YG娛樂」今年初先是BIGBANG前成員勝利爆出經營的夜店有問題，牽扯出一堆背後黑幕，更捲出老闆梁鉉錫（前譯：楊賢碩）還涉嫌性交易、逃稅等等，掀起演藝圈大地震。如今這把火，也燒到旗下最受寵男團iKON身上。

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22歲的iKON隊長B.I因擔任創作主力，備受老闆梁鉉錫喜愛，也是隊中人氣王。韓媒《DISPATCH》12日公佈B.I的對話紀錄，顯示他在2016年開始便使用大麻、LSD等毒品。當年4月份，B.I透過通訊軟體KAKAOTALK向A某說：「顆顆顆，我想吸那個（指LSD）一輩子，那個強嗎？」

A某當時回覆：「L那個（指LSD），在我們國家是一級毒品。」但B.I接著說：「我是問藥效強嗎？」、「想要幾個都可以買到嗎？」還發牢騷抱怨：「想買3個，最近要省點錢，你買的話不能打折嗎？」A某也推坑道：「不能打折，不過你吸了那個，就看不上大麻了。」

▲iKON B.I買毒對話紀錄曝光。（圖／翻攝自DISPATCH）

A某在對話中也警告：「LSD之後就是可卡因，到那程度就真的會被罵了。」B.I還信誓旦旦的說：「不吸那個（指可卡因），我是為了成為天才才吸的。」、「我吸一個就會一輩子都想吸那個，其實每天都想吸，就是太貴了！」還追問藥效：「吸L的話也可以看到幻覺嗎？有圖像的那種？」最後下單10組，最後還和A說自己在澳門，先把對話紀錄刪了，回韓國再交易。

與B.I對話的A某在2016年8月因違反毒品管制法被捕，當時警方就從他手機發現這段對話，A某也供稱，他在B.I的要求下把10份LSD送到了宿舍附近。但當時此案並未繼續辦下去，而是到3年後才在《DISPATCH》爆料下曝光。

▲iKON備受「YG娛樂」社長梁鉉錫的寵愛，如今卻爆出成員B.I（左一）買毒對話紀錄曝光。（圖／記者張一中攝）

對此「YG娛樂」對《DISPATCH》回應：「YG有嚴格管控藝人用藥問題，B.I與2016年毒品事件無關。YG每2個月1次會從美國購買簡易毒品診斷工具，自主進行毒品反應檢查。iKON於活動前也會在公司裡進行尿檢，包括B.I在內所有成員都沒有出現陽性反應。」

「YG娛樂」再次強調，當時A某為了減刑故意說出B.I的名字，但事後三次調查的供詞都相當反覆。不過在《DISPATCH》新聞刊出後，YG娛樂則對韓媒們表示：「正在確認中。」