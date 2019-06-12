ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

iKON B.I買毒對話紀錄曝光　指名「藥效強」求打折：我想吸一輩子！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」從年初開始風波不斷，12日再爆出旗下受寵男團iKON隊長B.I（金韓彬）的買毒對話紀錄，當中他說道：「想一輩子都吸那個！」然而警方其實在2016年就掌握他吸毒的證據，卻也因「YG神秘力量」沒繼續辦下去，再次引發軒然大波。

▲▼iKON出席 韓拼盤演唱會「SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI」。（圖／記者張一中攝）

▲iKON人氣成員B.I爆出買毒對話紀錄。（圖／記者張一中攝）

「YG娛樂」今年初先是BIGBANG前成員勝利爆出經營的夜店有問題，牽扯出一堆背後黑幕，更捲出老闆梁鉉錫（前譯：楊賢碩）還涉嫌性交易、逃稅等等，掀起演藝圈大地震。如今這把火，也燒到旗下最受寵男團iKON身上。

請繼續往下閱讀...

22歲的iKON隊長B.I因擔任創作主力，備受老闆梁鉉錫喜愛，也是隊中人氣王。韓媒《DISPATCH》12日公佈B.I的對話紀錄，顯示他在2016年開始便使用大麻、LSD等毒品。當年4月份，B.I透過通訊軟體KAKAOTALK向A某說：「顆顆顆，我想吸那個（指LSD）一輩子，那個強嗎？」

A某當時回覆：「L那個（指LSD），在我們國家是一級毒品。」但B.I接著說：「我是問藥效強嗎？」、「想要幾個都可以買到嗎？」還發牢騷抱怨：「想買3個，最近要省點錢，你買的話不能打折嗎？」A某也推坑道：「不能打折，不過你吸了那個，就看不上大麻了。」

▲▼iKON B.I買毒對話紀錄曝光。（圖／翻攝自DISPATCH）

▲iKON B.I買毒對話紀錄曝光。（圖／翻攝自DISPATCH）

A某在對話中也警告：「LSD之後就是可卡因，到那程度就真的會被罵了。」B.I還信誓旦旦的說：「不吸那個（指可卡因），我是為了成為天才才吸的。」、「我吸一個就會一輩子都想吸那個，其實每天都想吸，就是太貴了！」還追問藥效：「吸L的話也可以看到幻覺嗎？有圖像的那種？」最後下單10組，最後還和A說自己在澳門，先把對話紀錄刪了，回韓國再交易。

與B.I對話的A某在2016年8月因違反毒品管制法被捕，當時警方就從他手機發現這段對話，A某也供稱，他在B.I的要求下把10份LSD送到了宿舍附近。但當時此案並未繼續辦下去，而是到3年後才在《DISPATCH》爆料下曝光。

▲▼iKON出席 韓拼盤演唱會「SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI」。（圖／記者張一中攝）

▲iKON備受「YG娛樂」社長梁鉉錫的寵愛，如今卻爆出成員B.I（左一）買毒對話紀錄曝光。（圖／記者張一中攝）

對此「YG娛樂」對《DISPATCH》回應：「YG有嚴格管控藝人用藥問題，B.I與2016年毒品事件無關。YG每2個月1次會從美國購買簡易毒品診斷工具，自主進行毒品反應檢查。iKON於活動前也會在公司裡進行尿檢，包括B.I在內所有成員都沒有出現陽性反應。」

「YG娛樂」再次強調，當時A某為了減刑故意說出B.I的名字，但事後三次調查的供詞都相當反覆。不過在《DISPATCH》新聞刊出後，YG娛樂則對韓媒們表示：「正在確認中。」

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

推薦閱讀

雪莉出道14年「6月底正式SOLO」　網驚想起她退團原因⋯留言吵一片

雪莉出道14年「6月底正式SOLO」　網驚想起她退團原因⋯留言吵一片

BTS柾國演唱會突下台「翻過搖滾區欄杆」　緊握輪椅女孩手：謝謝妳來

BTS柾國演唱會突下台「翻過搖滾區欄杆」　緊握輪椅女孩手：謝謝妳來

4.3分史上最慘！　HBO選了《冰與火》結局角逐「艾美獎最佳編劇」

4.3分史上最慘！　HBO選了《冰與火》結局角逐「艾美獎最佳編劇」

《冰雪奇緣》隱藏故事線超展開！艾莎爸媽為樂佩而死？　泰山身世也和她們有關

《冰雪奇緣》隱藏故事線超展開！艾莎爸媽為樂佩而死？　泰山身世也和她們有關

《地球百子》男女主角秘戀修成正果　伊麗莎泰勒宣布：我和鮑比莫利結婚了

《地球百子》男女主角秘戀修成正果　伊麗莎泰勒宣布：我和鮑比莫利結婚了

DC影集《沼澤異形》才播一集就確定腰斬！　監製溫子仁也傻眼

DC影集《沼澤異形》才播一集就確定腰斬！　監製溫子仁也傻眼

林志玲「放浪大嫂團」女星懷孕了！　寬鬆帽T飄孕味⋯進出婦產科曝光

林志玲「放浪大嫂團」女星懷孕了！　寬鬆帽T飄孕味⋯進出婦產科曝光

就是不想付！18小時音檔遭駭贖金400萬　「傳奇樂團」直接開放下載

就是不想付！18小時音檔遭駭贖金400萬　「傳奇樂團」直接開放下載

布蘭妮批狗仔「把我P得像胖了18公斤」　怒嗆：我本人瘦得像根針！

布蘭妮批狗仔「把我P得像胖了18公斤」　怒嗆：我本人瘦得像根針！

小賈斯汀嗆聲湯姆克魯斯：是男人就釘孤枝！　拳王康納湊熱鬧參戰

小賈斯汀嗆聲湯姆克魯斯：是男人就釘孤枝！　拳王康納湊熱鬧參戰

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

翔嫂把謝忻當「一家人」幫撇緋聞！隔5月…被阿翔與閨蜜背叛

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

謝忻激吻阿翔爆不倫戀！　2天前就曾發文「我偷吃」

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

謝忻私傳「黑蕾絲內褲照」還露乳溝！　阿翔笑「她就調皮」…老婆全知情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

iKON, B.I, YG, YG娛樂, 金韓彬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吊點滴也要吃！首爾必去新村「站著吃烤肉」台灣也開店啦
  2. 魏德聖守靈堂40分鐘　「新片本來找馬如龍」：現在講也沒用了
  3. 阿翔老婆11天前放閃！　謝忻底下「秒回6字」超傻眼…網怒了：虧正宮把你當閨蜜
  4. 謝忻激吻阿翔爆當小三　閨蜜王宇婕震驚回應了
  5. iKON B.I買毒對話紀錄曝光　指名「藥效強」求打折：我想吸一輩子！
  6. 阿翔「和謝忻被拍是恥辱」：不要搞了！　她聽完火大狂揍：竟然這樣說我
  7. 獨／謝忻證實不錄《大集合》！ 臨陣請假神隱躲開阿翔
  8. 快訊／恭喜朱芯儀三寶生了！「雙眼皮小公主」躺爸懷裡　衛斯理帥臉狂發光
  9. 隋棠問兒有沒有喜歡女生！3歲Max「神回應」網一聽：不得了
  10. 阿翔嗆：你是沒外遇過喔！　徐乃麟「5天前神準預言」：小心會講到自己

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366