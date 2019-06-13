快訊／謝忻沈默一天269字手寫道歉　「Grace對不起妳」

記者蕭雅玲／台北報導

謝忻與阿翔爆婚外情，在沈澱了一整天，她於今晚以手寫稿向阿翔老婆Grace道歉，對於自己越線感到自責，並表示自己不夠理智造成傷害，她必須扛起責任。

謝忻沈默一日，13日晚間在官方臉書貼出手寫道歉信，她沉重寫著「首先，我要跟阿翔的太太Grace鄭重的道歉，我非常非常地對不起妳，對於自己的不理智以及衝動，感到萬分羞恥及悔恨。」愧對友情，並承認跨越線，「我，真的做了非常可怕的事情——在那個理智遺失的轉瞬間，我萬分後悔地傷害了我工作上最好的夥伴，造成今天這樣的局面，我，要負起非常大的責任。」

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►謝忻向Grace懺悔「你們是相配的王子和公主」！ 不該跨友情線：我沒資格求原諒

►老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！ 心碎認「他婚前婚後差很多」

謝忻道歉函全文

沈澱了一整天。

首先，我要跟阿翔的太太Grace鄭重的道歉，我非常非常地對不起妳，

對於自己的不理智以及衝動，感到萬分羞恥及悔恨。

妳，一定感到非常震驚，無助也痛苦，而這一些都是我在跨越友情線的時候，拋諸在腦後的。

讓友情變了調的我，深感歉意，讓亦師亦友的情感跨越了那條線的我，備感羞愧。

我，真的做了非常可怕的事情——在那個理智遺失的轉瞬間，我萬分後悔地傷害了我工作上最好的夥伴，造成今天這樣的局面，我，要負起非常大的責任。

你們是非常相配的王子和公主，我對不起你也對不起三個小朋友，我沒有資格請求妳的原諒，但是我還是由衷地想再次跟妳說一聲，「對不起」對不起。